Justin Fields será titular de los Jets ante los Belgans tras descartar a Tyrod

Justin Fields será el quarterback titular de los Jets de Nueva York para el encuentro del domingo ante los Bengals de Cincinnati, le confirmó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

Después de una semana en la que el entrenador Aaron Glenn se negó a anunciar públicamente a su titular, la situación aparentemente se volvió irrelevante cuando Tyrod Taylor fue descartado el sábado por una lesión en la rodilla, dijo la persona a la AP bajo condición de anonimato porque los Jets no hicieron un anuncio.

The New York Post informó primero que Fields sería el titular y que el lesionado Taylor no viajaría con el equipo a Cincinnati.

El novato no reclutado Brady Cook será el suplente de Fields, quien ha estado teniendo dificultades, para los Jets que aún no han ganado (0-7).

No se supo de inmediato si Taylor habría sido el titular si estuviera sano, pero el veterano mariscal de campo fue listado el viernes como cuestionable después de que estuvo limitado toda la semana por un problema en la rodilla. Taylor dijo que recibió un golpe en la rodilla con un casco en la segunda mitad de la derrota el domingo 13-6 ante Carolina.

La pregunta de quién sería el titular como mariscal de campo contra los Bengals fue una fuente de debate y secreto durante toda la semana.

Glenn se negó tanto el miércoles como el viernes a revelar si Fields o Taylor estarían bajo el centro, citando que no quería dar a los Bengals una "ventaja competitiva".

“No puedo decirte eso”, dijo Glenn el viernes cuando se le preguntó si podía anunciar a su titular.

Cuando un reportero le preguntó si era simplemente porque no quería, Glenn respondió: “Exactamente eso”.

Se convirtió en un problema después de que Fields fue enviado a la banca en el medio tiempo contra los Panthers debido a otra actuación desastrosa durante la cual completó 6 de 12 pases para 46 yardas. Taylor completó 10 de 22 para 126 yardas y dos intercepciones en lugar de Fields. Eso siguió a un juego en el que Fields completó nueve de 17 para 45 yardas en la derrota en Londres 13-11 ante Denver.

Fields y Taylor dijeron durante toda la semana que no sabían quién sería el titular y compartieron las jugadas en la práctica. Resultó que la lesión en la rodilla de Taylor era más grave de lo que se había dejado ver, ya que ni siquiera hará el viaje a Cincinnati. Taylor se sometió a una cirugía artroscópica en la misma rodilla durante el verano y no jugó durante la pretemporada.

Parecía que Glenn podría recurrir a Taylor esta semana, especialmente después de que el propietario Woody Johnson criticara el juego de los mariscales de campo mientras hablaba en las reuniones de propietarios de la NFL el martes. En gran medida culpó el inicio 0-7 del equipo a las actuaciones irregulares de Fields.

"Tiene la habilidad, pero algo simplemente no está funcionando", dijo Johnson.

“La ofensiva simplemente no está funcionando”.

Fields dijo el miércoles que no escuchó los comentarios de Johnson, pero insistió en que no tendrían impacto en su enfoque mental.

“No importa si es él, no importa si son miembros de la familia, o incluso compañeros de equipo a veces, habrá momentos en los que tienes que ser el único que cree en ti mismo”, dijo Fields. “Esa es su opinión, y como les dije después del juego el domingo, estoy en paz y todo mi enfoque ahora es trabajar cada día y mejorar”.

