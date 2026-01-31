Justin Rose rompe su récord de 36 hoyos en Torrey Pines; Brooks Koepka avanza al fin de semana

SAN DIEGO (AP) — Justin Rose logró un marcador incluso más destacado el viernes, en el complicado Campo Sur del Farmers Insurance Open, y la prueba está ya en el libro de récords del torneo.

El británico rompió por dos golpes su propia marca de 36 hoyos en Torrey Pines para construir una ventaja de cuatro impactos.

El fin de semana incluirá a Brooks Koepka en su regreso a la Gira de la PGA después de cuatro temporadas en la Liga de Golf LIV financiada por Arabia Saudí. El floridano, cinco veces campeón de majors, sigue desconcertado por los greens de la especie de césped Poa annua y se conformó con un 68 en el Campo Norte, considerado más sencillo, para pasar el corte con el marcador justo.

Faltará Xander Schauffele, el dos veces campeón de majors y originario de San Diego, quien vio terminada su racha de 72 torneos pasando el corte. Su último fin de semana libre en un torneo fue el Masters de 2022.

Koepka está 14 golpes detrás. La pregunta ahora es si alguien puede alcanzar a Rose.

Rose comenzó con un 62 en el Norte, 7,14 golpes por debajo del promedio del campo. Sabía lo que le esperaba en el Sur —sede de dos Abiertos de Estados Unidos— y terminó con un 65, siete bajo par, 7,4 golpes por debajo del promedio del campo.

Esto dio un acumulado de 127 golpes, 17 bajo par, y rompió por dos la marca anterior que tenía Rose en 2019, Tom Lehman en 2005 y Lennie Clements en 1996. Asimismo, redituó a Rose una ventaja de cuatro golpes sobre Seamus Power de Irlanda, quien tuvo un 66 en el Norte.

Sorprendentemente, fue la misma puntuación para el líder tras 36 hoyos en The American Express la semana pasada. El golf de la PGA en Palm Springs y San Diego no se parecen en nada. Rose está jugando así de bien.

Joel Dahmen, quien entró en Torrey Pines porque dos campos permiten un grupo de participantes mayor de lo normal, tuvo tres eagles en su ronda de 63 en el Norte y se unió a Max McGreevy (67 en el Norte) en un empate por el tercer lugar, seis golpes detrás.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes