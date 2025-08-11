Justin Rose y Tommy Fleetwood se unen al equipo de Europa de la Ryder Cup 2025

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los golfistas ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood se han unido al norirlandés Rory McIlroy al asegurar su clasificación automática para integrar el equipo europeo de la Ryder Cup 2025, que se celebrará en Bethpage Black, en Nueva York (Estados Unidos), del 26 al 28 de septiembre.

Rose disputará su séptima Ryder Cup y se unirá al equipo del capitán Luke Donald. El inglés confirmó su puesto al derrotar al estadounidense J.J. Spaun en un emocionante desempate para ganar el FedEx St. Jude Championship, consiguiendo así su duodécimo título del PGA Tour. El actual número nueve del mundo también fue subcampeón en el Masters de Augusta 2025 tras un desempate contra McIlroy y terminó sexto en el Genesis Scottish Open el pasado mes de julio.

Por su parte, Fleetwood disputará su cuarta Ryder Cup consecutiva con Europa. Desde que comenzó el periodo de clasificación en agosto pasado, el inglés ha conseguido nueve 'Top 10' a nivel mundial, siendo el más reciente el segundo puesto en el Travelers Championship en junio y un tercer puesto en el FedEx St. Jude Championship.

"La experiencia, el liderazgo y el reconocido historial de Justin en la Ryder Cup serán inestimables, y su reciente victoria en Estados Unidos subraya la forma y la confianza que aportará a Nueva York. Tommy aporta pasión, consistencia y un historial excepcional en partidos, y ha demostrado una y otra vez que se desenvuelve con soltura en el ambiente de equipo de la Ryder Cup", señaló el capitán europeo, Luke Donald.

Rose debutó con el equipo de Europa en 2008 y disputó cinco torneos más en el evento bienal antes de clasificarse para el equipo en septiembre. Participó en las victorias de 2012, 2014, 2018 y 2023 y buscará su segunda victoria a domicilio, tras formar parte del histórico del equipo que consiguió el 'Milagro de Medinah' hace 13 años.

Mientras, para Fleetwood será su cuarta participación consecutiva, tras participar en 2018, 2021 y 2023. El actual número 13 del mundo disfrutó de un memorable debut en Le Golf National, donde ganó cuatro de cinco puntos, y aseguró la victoria para Europa en Roma en 2023. Buscará su primer triunfo a domicilio en Nueva York.

El periodo de clasificación automática para el equipo europeo finaliza el domingo 24 de agosto. Los seis mejores jugadores del ranking europeo al finalizar el Betfred British Masters, organizado por Sir Nick Faldo, asegurarán sus plazas. Donald comunicará sus seis elegidos el lunes 1 de septiembre. McIlroy, Rose y Fleetwood se unen a Robert MacIntyre, Tyrrell Hatton y Sepp Straka en las clasificaciones automáticas.