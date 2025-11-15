Justin Thomas se somete a cirugía de espalda y se perderá el inicio de la temporada 2026

Justin Thomas se está recuperando de una cirugía de espalda por una hernia de disco, lo que, según dijo el viernes, le obligará a perderse el inicio de la próxima temporada.

No obstante, el golfista recalcó que no tiene prisa por regresar. Más bien, esperará hasta encontrarse completamente listo.

"Es una pena, pero no quiero que esto me moleste el resto de mi vida", afirmó Thomas desde Nueva York, donde se sometió a la cirugía lumbar el jueves.

Los médicos le dijeron que la cirugía salió según lo planeado y que comenzaría un trabajo de rehabilitación menor en unas tres semanas. Thomas dijo que podría estar jugando golf en dos meses, pero que esta es una recuperación que tomará con calma para asegurarse de no regresar demasiado pronto.

Thomas ganó el RBC Heritage en abril para poner fin a una sequía de tres años sin títulos. Regresó a la élite del golf en el puesto número ocho del ranking y con su cuarta aparición consecutiva en la Copa Ryder.

Comentó que las pruebas que mostraron una hernia de disco lumbar lo sorprendieron porque no sentía ningún dolor en la espalda. Pensó que había un problema persistente con su cadera derecha que notó por primera vez en las semanas previas al Masters.

"Fue realmente extraño. Nunca sentí nada en mi espalda", dijo Thomas. “Me sentí fatigado todo el año. Probé muchas cosas diferentes. Algunas cosas me hicieron sentir mejor, pero nada hacía desaparecer esto. Tuve un buen descanso después de la Ryder, y cuando regresé, los síntomas empeoraron mucho”.

Thomas tenía previsto jugar en el renacido Skins Game en dos semanas, el Hero World Challenge la semana siguiente y el PNC Championship con su padre. Habría comenzado la próxima semana en The American Express en el desierto de California.

Reveló que sus instrucciones inmediatas son no doblarse, levantar o girar. Comentó que se perdería al menos un par de torneos al comenzar 2026, pero no quería fijar un objetivo para ningún certamen, a fin de evitar la tentación de precipitar su retorno.

Dijo que canalizaría las palabras de Jim Furyk, quien una vez le dijo: “Nadie ha regresado de una lesión demasiado tarde.”

Thomas, de 32 años, ha ganado 16 veces en la Gira de la PGA. Ha conquistado dos veces el Campeonato de la PGA.