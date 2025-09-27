Juve salva un punto gracias a Cabal, Inter escala con Lautaro

La Juventus de Turín desaprovechó la ocasión de colocarse líder de la Serie A este sábado tras empatar en casa ante Atalanta (1-1) con gol del colombiano Juan Cabal, mientras que el Inter de Milán prosigue su escalada con su victoria en Cagliari (2-0) con gol del argentino Lautaro Martínez.

La 'Vecchia Signora' tuvo que esperar al minuto 78 para materializar su dominio ante la Dea, con un gol del defensor colombiano Juan Cabal.

El conjunto local, pese a su buen juego, vio cómo el Atalanta se había adelantado en el tiempo añadido del primer tiempo con un gol del ghanés Ibrahim Sulemana (45+1).

Poco después del gol de Cabal, los visitantes se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de su capitán Marten de Roon por doble amarilla, pero el marcador no se movería más.

El club más laureado del fútbol italiano, que había dejado escapar sus primeros puntos de la temporada el pasado fin de semana en Verona (1-1), sigue segundo en la Serie A con 11 puntos.

Goles de Lautaro y Nico Paz

Pero podría ver al líder Nápoles escaparse a cuatro puntos en caso de victoria napolitana el domingo en San Siro ante el AC Milan (3º).

"Yo veo el vaso medio lleno, porque hicimos un gran partido, con un primer tiempo que fue uno de los mejores, si no el mejor, desde que llegué", valoró el DT bianconero Igor Tudor. "Fue un partido difícil entre equipos Champions y el resultado es justo", agregó el entrenador croata.

El Atalanta, que sigue sin conocer la derrota esta temporada, es sexto (9 puntos), igualado a puntos con el Inter de Milán (5º).

El subcampeón de Italia y de Europa en 2025 encadenó una segunda victoria consecutiva en liga, la tercera incluyendo su triunfo en Liga de Campeones ante el Ajax (2-0), gracias a su capitán Lautaro Martínez, de regreso al once inicial, quien abrió el marcador en el minuto 9 con un remate de cabeza.

Fue su segundo gol de la temporada, y el 12º a lo largo de su carrera ante el Cagliari.

Poco después de su entrada en juego, una de las grandes esperanzas del fútbol italiano Francesco Pio Esposito, de 20 años, dobló la renta (82) con su primer gol en la Serie A.

El conjunto 'nerazzurro' de Cristian Chivu queda provisionalmente a tres puntos del Nápoles.

En el primer partido del día, el ambicioso Como de Cesc Fábregas se vio neutralizado por otra revelación, la Cremonese, sorprendente recién ascendido que sigue sin perder y que ocupa la sexta posición.

El gol del Como fue de su jugador de más calidad, el argentino Nico Paz, que ya suma tres dianas esta temporada.

jr/iga/dr