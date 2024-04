Juveniles Endrick y Luis Guilherme guían remontada de Palmeiras ante Independiente del Valle

BOGOTÁ (AP) — Un gol del juvenil Luis Guilherme en el tiempo de descuento le permitió a Palmeiras vencer el miércoles 3-2 a Independiente del Valle por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El partido disputado en el estadio Banco de Guayaquil de Sangolquí estuvo marcado por el brillo de varias de las promesas del fútbol sudamericano.

El ecuatoriano Kendry Páez, de 16 años, lideró en el tramo inicial a Independiente del Valle, que tomó dos goles de ventaja y parecía encaminarse a un cómodo triunfo.

Al cierre del primer tiempo, Endrick (17), la joya que se unirá a mediados de año al Real Madrid, descontó para Palmeiras.

Tras el empate de Lázaro a 10 minutos del final, llegó el turno para Luis Guilherme (18), que coronó la remontada con un gol de gran factura desde larga distancia.

El duelo entre Páez y Endrick no decepcionó y copó todas las miradas en la etapa inicial. Ambos hicieron historia al convertirse en los primeros jugadores menores de edad que anotan en un partido de la Copa Libertadores.

A los 11 minutos, el hábil mediapunta ecuatoriano — que ya fue comprado por 22 millones de dólares por el Chelsea, al que se reportará cuando cumpla la mayoría de edad — armó una doble pared con sus compañeros Anthony Landázuri y Cristian Zabala y marcó con un potente disparo desde fuera del área.

A los 38, Páez volvió a aparecer para asistir a Michael Hoyos, que amplió la ventaja de los locales.

En el tiempo agregado del acto inicial, Endrick — cuyo traspaso se tasó en una cifra cercana a los 60 millones de dólares — marcó de cabeza en el primer remate a puerta de Palmeiras.

En el segundo tiempo, Palmeiras se sacudió el yugo de los anfitriones y sacó a relucir su carácter para coronar la remontada y asumir en solitario el liderato del grupo, con siete puntos, tres más que Independiente del Valle.

River Plate dejó atrás la eliminación ante Boca Juniors en la Copa de la Liga y se impuso 2-1 ante Libertad en Asunción.

Las dianas de Pablo Solari y Franco Mastantuono le permitieron al equipo “millonario” mantener su puntaje perfecto y liderar el Grupo H con nueve puntos.

Mastantuono, de 16 años, ingresó en el segundo tiempo por Claudio Echeverri e hizo historia al convertirse en el jugador más joven en debutar y marcar con River en la Libertadores.

Libertad había logrado el empate transitorio por intermedio de Matías Espinoza.

En el otro encuentro del grupo, Nacional doblegó 2-1 a Deportivo Táchira en Montevideo.

Las anotaciones de Alexis Castro y Jeremía Recoba antes de los 20 minutos le permitieron al conjunto uruguayo lograr su segunda victoria y llegar a seis unidades.

Por el elenco venezolano, que ha caído en sus tres presentaciones, anotó Haibrany Ruiz Díaz.

Con goles de los brasileños Francisco da Costa y Bruno Sávio, Bolívar venció 2-1 a Flamengo.

El equipo boliviano llegó a nueve puntos en el Grupo E y se distanció de los cariocas, que tras sufrir su primera caída del año quedaron en la segunda posición con cuatro unidades.

Matías Viña firmó la única diana de Flamengo, que ahora tiene un registro de 14 victorias, seis empates y una derrota en 21 partidos en 2024.

En Río de Janeiro, Botafogo obtuvo sus primeros puntos al superar 3-1 a Universitario.

Dos goles del centrocampista Carlos Eduardo, que ingresó en reemplazo del lesionado Tiquinho Soares, condujeron al “Fogao” a su recuperación en el Grupo D, que lidera Junior con cinco puntos.

El otro tanto de Botafogo fue obra de Luiz Henrique, que marcó por primera vez con su nuevo club tras llegar procedente del Betis español por cerca de 20 millones de dólares, cifra récord para el fútbol brasileño.

En la última jugada del partido, Christopher Olivares descontó por los visitantes.

Por el Grupo C, Huachipato no pasó del empate 0-0 ante The Strongest.

El dominio del equipo chileno, que llevó el peso del partido y completó 15 remates, no pudo reflejarse en el marcador ante un rival que se marchó satisfecho con el resultado.

Huachipato quedó como líder con cinco unidades, una más que The Strongest y Estudiantes de La Plata.