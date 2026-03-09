Juventud acaricia la historia y Botafogo busca evitar un batacazo en la Libertadores

Con revanchas abiertas, la Copa Libertadores 2026 cerrará esta semana la puerta detrás de los últimos cuatro invitados a la fase de grupos, un honor que huelen el Juventud, un debutante nómada, y el excampeón Botafogo, obligado a avanzar en el Engenhão.

A la tercera y última fase preliminar también llegan los colombianos Deportes Tolima e Independiente Medellín, presionados por definir sus series como locales para meterse en el cuadro principal del torneo, un logro que además les garantiza a los clubes al menos 3 millones de dólares.

– El Fogão, obligado a no conformarse –

El martes, los reflectores apuntarán inevitablemente a Rio de Janeiro, donde Botafogo recibirá al Barcelona de Guayaquil (00H30 GMT del miércoles) en el Nilson Santos tras empatar 1-1 en la ida, y con la obligación de evitar un "Engenhãoazo".

El campeón continental de 2024, dirigido por el argentino Martín Anselmi, conquistó el fin de semana la Taza de Rio, un trofeo regional tímidamente celebrado por los hinchas, que no se conformarán con menos que ser protagonistas de la Libertadores.

El renovado Barcelona del entrenador César Farías, que llegó para esta temporada junto a 18 jugadores nuevos, es un invitado habitual en la copa y luego de eliminar a Argentinos Juniors en Buenos Aires ya demostró que puede incomodar lejos de casa.

"Ahora vamos con la ilusión intacta para Brasil, con el coraje necesario que permite que atravesemos esa neblina que nos han puesto en el camino", anticipó el DT del conjunto ecuatoriano, dos veces finalista del torneo (1990 y 1998).

- Juventud, en mudanza hacia la gloria -

En su visita a Medellín (00H30 GMT del viernes), el modesto club uruguayo Juventud de Las Piedras, debutante absoluto en la Libertadores, se juega nada menos que su historia.

El valeroso equipo de Las Piedras atravesó las dos puertas previas y está al borde de una hazaña tras empatar en casa 1-1 ante el Independiente Medellín.

Una eventual proeza de El Juve tendrá necesariamente tintes de épica.

Sus juegos como local en Uruguay los ha tenido que disputar en tres estadios distintos al suyo, el pequeño Parque Artigas, que no cumple con los requisitos mínimos de la Conmebol.

En las fases previas, los dirigidos por Sebastián "Gallego" Méndez perdieron 1-0 en el Centenario ante la U. Católica de Ecuador, empataron sin goles con el paraguayo Guaraní en el Alfredo Víctor Viera e igualaron 1-1 con el DIM en el Gran Parque Central.

"Y nuestra gente va a todos lados", escribió con orgullo el club en su cuenta en X.

Pese a la constante mudanza como local, el antecedente de cara al partido en Medellín dice que los canarios ganaron sus series en los partidos de vuelta como visitantes.

El entrenador del DIM, Alejandro Restrepo, reconoció el empuje de Juventud y pronosticó una revancha pareja. "Hay que darle mérito al rival, que cuando se vio por debajo en el marcador cambió su juego (...) Pudimos ganarlo nosotros o ellos por las situaciones que se presentaron. Esto es la Copa Libertadores, la serie está abierta".

– Series apretadas en Lima e Ibagué –

Los partidos del miércoles, inclinados por ventajas mínimas, arrojarán dos clasificados.

En Lima (22H00 GMT), a primer turno, el Sporting Cristal defenderá el 1-0 logrado en Venezuela frente al Carabobo.

El penal convertido por Yoshimar Yotún en Valencia fue suficiente para inclinar un partido que el equipo peruano dominó por mucho, aunque sin reflejarlo en el marcador.

Los celestes son favoritos al acumular más de 30 participaciones en la mayor cita de clubes de América, mientras Carabobo disfruta una de las campañas continentales más dignas de su historia reciente.

Luego, en la noche de Ibagué (00H30 GMT del jueves), el Deportes Tolima buscará revertir el 1-0 que O'Higgins consiguió en Rancagua.

El equipo colombiano dirigido por Lucas González quedó en desventaja tras el gol de Francisco González, en un partido en el que los chilenos doblaron a los pijaos en las estadísticas de posesión y disparos al arco.

Sin embargo, el Tolima sufrió inusualmente en la ida por la lesión de Edwar López y la posterior expulsión de su reemplazante, Kelvin Flórez. "El plan te cambia totalmente cuando te vas de visitante con un jugador menos. Me duele mucho el gol y ha sido un partido con mala suerte", explicó González al término del juego.

La tercera ronda de la Copa Libertadores entregará cuatro cupos a la fase de grupos del torneo, que comenzará el 7 de abril, mientras que los perdedores serán reubicados en el cuadro principal de la Copa Sudamericana.

Los sorteos de la fase de grupos de ambos certámenes se realizarán el próximo 19 de marzo.