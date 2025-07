Juventud e Infancia critica que “varias” CC.AA “entorpecen” la acogida de menores migrantes tras trasladarles las cifras

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Juventud e Infancia ha afeado a varias comunidades autónomas su actitud de "entorpecer" la acogida de menores migrantes tras la reunión en la que ha trasladado a los gobiernos regionales los detalles de la acogida solidaria de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta en virtud del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. "Parte de las comunidades autónomas mantienen una actitud de entorpecer la acogida solidaria de la infancia migrante, pese a lo que el desarrollo y aplicación del Real Decreto-ley sigue su curso. La ley es ley y como tal va a cumplirse", ha enfatizado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa al término de la comisión. Según ha informado el Ministerio en un comunicado, recogido por Europa Press, durante la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, y la directora general de Infancia, Sandra Gómez de Garmendia, han compartido información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de las comunidades autónomas. También han presentado la propuesta de distribución del crédito destinado al 'Fondo para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados para cubrir los costes ocasionados por la sobreocupación y/o traslados de menores'. Además, han ofrecido detalles a los y las representantes de las comunidades autónomas sobre la asignación de fondos destinados a sufragar los traslados de las personas menores de edad de aquellos territorios que se encuentren en contingencia migratoria extraordinaria hacia otras regiones. CATALUÑA Y EUSKADI FUERA DEL REPARTO Fuentes ministeriales adelantaron el pasado viernes las cifras del reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, del que quedan fuera Cataluña y Euskadi, mientras Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana deberán acoger a aproximadamente la mitad de estos niños y niñas. En este sentido, señalaron que tras la aplicación de los criterios del Real Decreto Ley a todas las CCAA, el Ministerio estima que serán trasladados "un máximo de 3975 niños, niñas y adolescentes" que actualmente se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla. En todo caso, los cálculos son "de máximos", es decir, que no todos los traslados tienen que llevarse a cabo, sino que dependerá de circunstancias como la capacidad de tramitación de expedientes por parte de las CCAA de origen. Esta aplicación de criterios y reducción del número total de traslados (inicialmente superaban los 4400) ha provocado que dos territorios se encuentren con sus sistemas de acogida "tensionados" --Cataluña y Euskadi--. Por ello, señalaron que "debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años", no tendrán inicialmente ninguna acogida que realizar. Por su parte, las comunidades que más menores migrantes deberán acoger son: Andalucía, donde se trasladaría a 677 niños y niñas; Madrid, con 647 y Comunidad Valenciana, con 571. Entre las tres suman casi la mitad del total de menores. Le siguen Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Murcia (133) y Navarra (118). La que menos menores deberá acoger es Baleares, con 49.