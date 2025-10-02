Juventus-AC Milan, un clásico del Calcio por fin revitalizado

Los últimos años no han sido precisamente los más gloriosos de su historia para Juventus y AC Milan, dos monumentos del fútbol italiano que el domingo se enfrentan en el cierre de la 6ª jornada de la Serie A, donde han comenzado bien esta temporada.

El Milan incluso afronta el fin de semana desde lo más alto de la tabla, una posición inusual para los rossoneri en los últimos años y especialmente después de su olvidable pasada temporada, en la que ni siquiera logró boleto para las competiciones europeas.

Tras ganar al Nápoles el domingo, sus tifosi sueñan ya con reverdecer los viejos laureles de un club que tiene 19 títulos nacionales en su historial, pero solo tres de ellos en el siglo XXI (2004, 2011 y 2022).

El Milan, eso sí, está igualado a puntos con Nápoles y Roma en la clasificación y únicamente es líder por una mejor diferencia de goles.

También juegan el domingo napolitanos y romanos, que se miden respectivamente a Génova y Fiorentina.

A un punto de ese trío está por ahora una Juventus (4ª) que es de largo el club más laureado de la liga italiana (36 títulos) pero que no consigue el Scudetto desde 2020.

Efecto Allegri

El choque del domingo será especial para el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri (58 años), que volverá a Turín, donde dirigió a la Juventus en dos etapas (2014-2019 y 2021-2024), dando a la Vecchia Signora doce títulos, entre ellos cinco en la Serie A.

"No debemos dejarnos llevar por la euforia", advirtió después del último triunfo Allegri, que se unió al Milan al principio de la actual temporada después de una primera etapa a sus mandos (2010-2014).

Por el momento, la temporada de regreso comenzó preocupantemente, con una derrota en casa ante la recién ascendida Cremonese, pero luego el Milan consiguió encadenar cuatro triunfos seguidos, que le han llevado hasta lo más alto, impulsado sobre todo por el acierto ofensivo del estadounidense Christian Pulisic, máximo anotador del torneo por ahora con 4 dianas.

Otra ventaja que tiene el Milan esta temporada en la Serie A es que podrá concentrar sus esfuerzos en el torneo doméstico al no tener que jugar en Europa, algo que sí le ocurre a la Juventus, que llegará a este partido tras haber empatado 2-2 en la cancha del Villarreal el miércoles en un duelo de gran exigencia.

-- Programa de los partidos de la Serie A y tabla de clasificación:

- Viernes:

(18h45 GMT) Hellas Verona - Sassuolo

- Sábado:

(13h00 GMT) Parma - Lecce

Lazio - Torino

(16h00 GMT) Inter - Cremonese

(18h45 GMT) Atalanta - Como

- Domingo:

(10h30 GMT) Udinese - Cagliari

(13h00 GMT) Bolonia - Pisa

Fiorentina - Roma

(16h00 GMT) Nápoles - Génova

(18h45 GMT) Juventus - Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6

2. Nápoles 12 5 4 0 1 10 5 5

3. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4

4. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4

5.

Inter 9 5 3 0 2 13 7 6

6. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6

7. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2

8. Como 8 5 2 2 1 6 4 2

9. Bolonia 7 5 2 1 2 5 5 0

. Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 0

11. Udinese 7 5 2 1 2 5 8 -3

12. Lazio 6 5 2 0 3 7 4 3

13. Sassuolo 6 5 2 0 3 7 8 -1

14. Parma 5 5 1 2 2 3 6 -3

15. Torino 4 5 1 1 3 2 10 -8

16. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3

17. Hellas Verona 3 5 0 3 2 2 8 -6

18. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3

19. Génova 2 5 0 2 3 2 7 -5

20. Lecce 2 5 0 2 3 4 10 -6

