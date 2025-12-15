Juventus: Aumenta valor de acciones tras oferta de Tether

Un vocero del grupo Exor, el holding de la familia Agnelli, desmintió "categóricamente" el pasado viernes 12 los rumores que circularon en la prensa italiana sobre negociaciones con Tether Investments, la empresa de criptomonedas controlada por el Tether Holding, por el paquete accionario del 65,4% de Juventus.

La prensa italiana publicó días atrás que Tether Investments presentó al Consejo de Administración de Exor una oferta vinculante para la compra de la totalidad de sus acciones de Juventus, que, según información pública disponible en el sitio web de la compañía, representan el 65,4% del capital societario.

Tether anunció la noticia mediante un correo electrónico enviado desde una dirección certificada, que también se refleja en una publicación en la cuenta de la red social X del director ejecutivo de la compañía, Paolo Ardoino.

Tether ya posee el 11,53% del capital societario de Juventus y la oferta contempla un precio de compra en efectivo de 2,66 euros por acción, con un valor patrimonial para la adquisición del 100% del club de aproximadamente 1.100 millones de euros.

La oferta vinculante caducará automáticamente si Exor no recibe la aceptación por escrito antes de las 18 horas locales del lunes 22 de este mes.

El holding de la familia Agnelli, dirigido por John Elkann, había negado los rumores sobre la venta de una participación en Juventus, pero se refería a una posible apertura de capital al príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman.

En tanto, el zaguero brasileño Gleison Bremer publicó un mensaje en redes sociales llamando a la "unidad" al día siguiente del triunfo por 1-0 que Juventus celebró en su visita al Bologna por la decimoquinta fecha de la Serie A.

"Listos para empezar de nuevo desde aquí, juntos. Desde el primer día hasta hoy, gracias por su continuo apoyo! Nos vemos el domingo!", escribió Bremer un día después de haber ingresado en el complemento del triunfo que dejó a Juventus en el quinto puesto de la Serie A.

Bremer, de 28 años, disputó ante Bologna sus primeros minutos tras dos meses y medio de ausencia tras haber sido operado de una lesión en el menisco medial de la rodilla izquierda. (ANSA).