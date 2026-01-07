Juventus: aumento del 35% en las visitas al museo

"Desde el sábado 20 de diciembre de 2025, día del partido contra Roma, hasta ayer, martes 6 de enero de 2026, recibió a más de 14.000 visitantes", se lee en un comunicado emitido por Juventus.

Este aumento de visitantes ha llevado a la decisión de extender la exposición homenaje "El arte de una leyenda: Alessandro Del Piero a través de la creatividad", dedicada al histórico ex capitán de la "Vecchia Signora", hasta el 1 de febrero.

Juventus ya había revelado el pasado jueves 1 que 140.712 personas visitaron el museo del club durante 2025 y destacó que 101.223 (el 72%) de ellas también realizaron el tour por el Allianz Stadium.

Por otra parte, Juventus expresó sus condolencias a las familias de las 40 personas que murieron en la tragedia de Crans-Montana, donde otras 119 personas resultaron heridas.

"En el día del último adiós a las jóvenes víctimas de la tragedia de Crans-Montana, Juventus se une al luto de las familias afectadas y a las condolencias de todo el país", se lee en una nota de la "Vecchia Signora".

Además del mensaje, Juventus adjuntó una imagen del minuto de silencio realizado antes del partido que la "Vecchia Signora" empató 1-1 como local contra Lecce el pasado sábado 3 en el Allianz Stadium por la fecha 18 de la Serie A en homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida en Suiza en Nochevieja.

Asimismo, los jugadores del Milan y del Parma lucieron brazaletes negros antes de su partido de octavos de final de la Copa Italia de la categoría Primavera (Sub-23), antes del cual se cumplió un respetuoso minuto de silencio y se lanzaron globos blancos al cielo en memoria de las víctimas del incendio de Crans-Montana.

Además, el capitán del Milan, Filippo Scotti, y su colega del Parma, Bernardo Conde, lanzaron globos blancos antes del minuto de silencio en memoria de Chiara Costanzo y Achille Barosi, los dos adolescentes milaneses fallecidas en el incendio. (ANSA).