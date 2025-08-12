Juventus: Bremer palpita inicio de la temporada 2025-26

"Primera parte de la preparación con minutos importantes en las piernas, gracias por su apoyo", escribió Bremer en su cuenta de Instagram en la vigilia del amistoso ante el equipo "Next Gen" de Juventus previsto el miércoles 13, tres días antes del duelo contra Atalanta por el Trofeo Bortolotti.

"Ahora nos queda el último paso antes de reiniciar la nueva temporada", completó el defensor de 28 años arribado a Juventus en 2022 procedente del Torino a cambio de 49 millones de euros.

Bremer jugó en los amistosos contra Reggiana y Borussia Dortmund tras haber sido operado con éxito el pasado 8 de octubre en Lyon luego de haber sufrido la rotura de los ligamentos cruzados anteriores de su rodilla izquierda.

La recuperación de Bremer representa un refuerzo para el plantel de Juventus que dirige el croata Igor Tudor, que el domingo 24 debutará como local ante Parma en la edición 2025-26 de la Serie A. (ANSA).