Juventus: Bremer, satisfecho por el retorno ante Parma
- 1 minuto de lectura'
“El regreso es sólo el principio, Fuerza Juve!”, publicó Bremer en redes sociales luego de haber completado el partido que Juventus le ganó al Parma el pasado domingo 24.
“10 meses, con una sola meta en mente: volver”, agregó el defensor brasileño en su cuenta de Instagram al recordar las etapas que afrontó luego de haber sufrido la rotura de los ligamentos cruzados anteriores de su rodilla izquierda.
“Han sido meses difíciles, lejos de la cancha y de mis compañeros, pero nunca he dejado de creer ni de trabajar. Un agradecimiento especial a Deborah Claudino (su esposa, Ndr), quien ha estado a mi lado en cada paso del camino”, completó Bremer.
Bremer, de 28 años y arribado a Juventus en 2022 procedente del Torino a cambio de 49 millones de euros, ya había agradecido en redes sociales el “apoyo” a los “tifosi” tras su retorno a la actividad durante la pretemporada de la “Vecchia Signora” luego de completar la recuperación de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo inactivo 10 meses. (ANSA).
Otras noticias de Juventus
- 1
Avanza el análisis de los teléfonos en el caso de las presuntas coimas: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir
- 2
Bloqueo en una empresa: despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha
- 3
El femicida de San Antonio de Areco fue uno de los asesinos de La Clota Lanzetta
- 4
“El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords