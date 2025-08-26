Juventus: Bremer, satisfecho por el retorno ante Parma

“El regreso es sólo el principio, Fuerza Juve!”, publicó Bremer en redes sociales luego de haber completado el partido que Juventus le ganó al Parma el pasado domingo 24.

“10 meses, con una sola meta en mente: volver”, agregó el defensor brasileño en su cuenta de Instagram al recordar las etapas que afrontó luego de haber sufrido la rotura de los ligamentos cruzados anteriores de su rodilla izquierda.

“Han sido meses difíciles, lejos de la cancha y de mis compañeros, pero nunca he dejado de creer ni de trabajar. Un agradecimiento especial a Deborah Claudino (su esposa, Ndr), quien ha estado a mi lado en cada paso del camino”, completó Bremer.

Bremer, de 28 años y arribado a Juventus en 2022 procedente del Torino a cambio de 49 millones de euros, ya había agradecido en redes sociales el “apoyo” a los “tifosi” tras su retorno a la actividad durante la pretemporada de la “Vecchia Signora” luego de completar la recuperación de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo inactivo 10 meses. (ANSA).