Juventus: buscará extender su presente positivo contra Lecce

La "Vecchia Signora" del DT Luciano Spalletti celebró 4 triunfos y perdió solo 1 partido en sus cinco presentaciones más recientes en la Serie A, en la que marcha quinta con 32 puntos, uno menos que Roma, al que venció por 2-1 en la decimosexta jornada

Juventus incluso llegó a desplazar transitoriamente a Roma del cuarto puesto con su triunfo por 2-0 en campo del Pisa, penúltimo con 11 puntos, pero el equipo "giallorosso" recuperó su ubicación al tras superar por 3-1 al Genoa (14) en el cierre de la fecha 17

El próximo objetivo de Juventus es vencer al Lecce, decimosexto con 16 puntos, para darse el gusto de volver a celebrar un triunfo en el inicio de un nuevo año calendario, tal como ocurrió en 9 de las últimas 12 veces

Juventus debió conformarse con 3 empates en los otros tres partidos que jugó al inicio de un año, el más reciente de ellos con un 1-1 con Torino en el "Derby della Mole" disputado en enero de 2025

La idea de Spalletti es extender ante el Lecce de su colega Eusebio Di Francesco la serie positiva de 6 victorias obtenidas en los siete partidos más recientes considerando todas las competencias (perdió 2-1 contra Napoli por la fecha 14 de la Serie A)

El arribo de Spalletti en reemplazo del croata Igor Tudor también sirvió para encarrilar la campaña de Juventus en la fase de liga de la Champions League, en la que aparece en el puesto 17 con 9 puntos, tres menos que Inter, Real Madrid, Atlético Madrid y Liverpool, que por ahora acompañan al Arsenal, al Bayern Múnich, al París Saint-Germain y al Atalanta en la lista de equipos clasificados directamente a octavos de final del torneo

La buena noticia para Spalletti es que contra Lecce podrá contar con el delantero portugués Francisco Conceicao, quien se entrenó con sus compañeros luego de haber acusado problemas musculares en el mencionado triunfo contra Roma

En tanto, Juventus reveló que 140.712 personas visitaron el museo del club durante 2025 y destacó que 101.223 (el 72%) de ellas también realizaron el tour por el Allianz Stadium

"Un dato que confirma lo central y animado que se vuelve el museo cuando Juventus sale al campo del Allianz Stadium, y más allá, además de consolidar su posición como uno de los museos más visitados de la ciudad de Turín", se lee en un comunicado oficial emitido por la "Vecchia Signora"

Por su parte, el plantel del Lecce se entrenó a las órdenes de Di Francesco en el Centro Deortivo de Martignano para seguir preparando el partido contra Juventus tras la dolorosa derrota por 3-0 como local ante Como

Di Francesco, que deberá cumplir una suspensión de 2 partidos tras haber sido expulsado contra Como, celebró los retornos anticipados del zambiano Lameck Banda y el angoleño Kialonda Gaspar, quienes retornaron tras la eliminación de sus respectivas selecciones en la fase de grupos de la edición número 35 de la Copa Africana de Naciones, en la que continúa afectado el maliense Lassana Coulibaly

El DT definirá la alineación en el entrenamiento de mañana, sabiendo por anticipado que no podrá contar con el alemán Christian Fruchtl, el albanés Medon Berisha y los españoles Tete Morente y Álex Sala (todos lesionados) además del portugués Danilo Veiga, quien presenta un cuadro febril. (ANSA)