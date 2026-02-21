Juventus cae 2-0 en casa ante Como y complica clasificación a Liga de Campeones

TURÍN, Italia (AP) — La mala racha semanal de la Juventus continuó en la Serie A el sábado con una derrota 2-0 en casa ante el Como, un resultado que merma las esperanzas del gigante italiano de clasificarse a la Liga de Campeones

La derrota llega días después de la caída 5-2 de los bianconeri ante el Galatasaray en el partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones de esta temporada. La Juventus recibe al equipo turco para el duelo de vuelta el miércoles

Mërgim Vojvoda anotó temprano para el Como con un disparo que Michele Di Gregorio debió atajar después de alcanzar el balón con el brazo. La ocasión se originó tras una pérdida de balón de Weston McKennie, de la Juventus, en el mediocampo

Hubo silbidos de los frustrados aficionados de la Juve al descanso, y la situación no mejoró para su equipo tras la reanudación

Lucas da Cunha se filtró para asistir a Maxence Caqueret en el segundo del Como a los 61 minutos

Es la tercera derrota consecutiva de la Juventus en todas las competiciones y su quinto partido seguido sin ganar

El equipo de Luciano Spalletti se mantuvo quinto, a un punto de la Roma antes de que el club de la capital reciba a la Cremonese el domingo. El Como siguió sexto, a un punto de la Juve. Solo los cuatro primeros se clasifican para la principal competición de Europa

El líder de la liga, el Inter de Milán, podría abrir una brecha de 10 puntos con una victoria en Lecce más tarde, antes de que la Lazio visitara al Cagliari en el partido nocturno

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes