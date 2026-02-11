Juventus: Conceicao disponible contra Inter

Conceicao se recuperó de las molestias físicas que acusó recientemente y se entrenó a la par de sus compañeros de cara al partido previsto en el estadio Giuseppe Meazza.

En cambio, Spalletti deberá esperar hasta último momento al mediocampista estadounidense Weston McKennie, quien se ejercitó por separado por una herida sufrida durante el empate 2-2 contra Lazio por la fecha 24 de la Serie A.

Ese resultado dejó a Juventus en el cuarto puesto del torneo de la primera división del "Calcio" con 46 puntos, la misma cantidad que Roma y doce menos que Inter.

Juventus, que se despidió en cuartos de final de la Copa Italia tras caer por 3-0 contra Atalanta, se enfocará después de la visita al Inter en el repechaje contra Galatasaray por un boleto a octavos de final de la Champions League con duelos previstos el martes 17 (en Turquía) y ocho días después en Italia.

El partido del sábado 14 ofrecerá a Juventus la oportunidad de volver a celebrar en una visita al Inter por primera vez desde marzo de 2023, cuando se impuso por 1-0 por la fecha 27 de la edición 2022-23 de la Serie A. (ANSA).