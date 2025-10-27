Juventus despide al entrenador Igor Tudor tras racha de ocho partidos sin ganar

La Juventus destituyó al entrenador Igor Tudor después de una racha de ocho partidos sin ganar en todas las competiciones, informó el lunes el equipo de la Serie A del fútbol italiano.

“La Juventus FC anuncia que hoy ha relevado a Igor Tudor de sus funciones como entrenador del primer equipo masculino, junto con su personal”, dijo el club italiano en un comunicado.

Massimo Brambilla, entrenador del equipo reserva, asumirá temporalmente las funciones de entrenador del primer equipo, añadió el club.

El croata Tudor, que sustituyó a Thiago Motta en marzo, fue el primer entrenador extranjero nombrado por la Juventus desde Didier Deschamps en 2006-07. Tudor guió a la Juventus hasta el cuarto puesto de la Serie A la temporada pasada y aseguró la clasificación para la Liga de Campeones.

Pero el mes pasado, tras ganar sus tres primeros partidos de liga, el club sufrió un bajón de forma y encadenó cinco empates consecutivos en todas las competiciones, antes de encadenar tres derrotas en una semana, ante el Como, el Real Madrid y la Lazio.

“El club agradece a Igor Tudor y a todo su equipo su profesionalismo y dedicación en los últimos meses y les desea lo mejor para su futuro profesional”, añadió la Juventus.

La Juventus, que el miércoles recibe al Udinese, no ha marcado en sus últimos cuatro partidos y ocupa la octava posición de la Serie A, a seis puntos del líder, el Nápoles. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)