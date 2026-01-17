Juventus: "Difícil de explicar", Spalletti

"Resulta realmente difícil explicar esta derrota", admitió Luciano Spalletti, técnico de una Juventus que cayó por 1-0 como visitante de Cagliari sin merecerlo y que se arriesga a resignar el cuarto puesto en el campeonato, además de cortar una racha positiva luego de los contundentes triunfos obtenidos ante Sassuolo y Cremonese.

En Cerdeña se interrumpió el buen momento de la "Vecchia Signora", que hoy monopolizó la tenencia del balón, llegó proporcionalmente muchas veces más con riesgo sobre el arco rival que el equipo de Pisacane, pero se vuelve a Turín con las manos vacías antes de disputar dos duelos claves en la fase de Liga de la Champions ante Benfica y Mónaco.

"Nos faltó una dosis de maldad", reconoció Spalletti al tratar de encontrarle una razón a la cuarta derrota de su equipo en el torneo, tras explicar que "resultaba difícil llegar al arco de Cagliari ante un equipo que se replegó y cerró los espacios".

"Así y todo -destacó- tuvimos una chance con el tiro en el poste (del turco Kenan Yildiz sobre el final, Ndr), pero son cosas que pueden suceder. En estos casos, no queda más que felicitar al adversario que quizás no mereció ganar, pero usó sus armas para llevarse un resultado impensado", agregó.

Según Spalletti, más allá de los méritos defensivos de Cagliari, Juventus falló al no darle mejor destino a sus situaciones de riesgo, al no haber acelerado un poco más en los metros finales y al no haber encontrado la fórmula para sacar al rival de su planteo.

"Ellos supieron aprovechar un episodio aislado, casual, y ganaron, en tanto que nosotros hicimos el partido que teníamos que hacer, pero perdimos medio segundo para resolver mejor las jugadas que generamos", explicó Spalletti, molesto porque los jugadores rivales hicieron tiempo simulando algunas faltas.

"Se tiraron al piso más de una decena de veces y se perdió tiempo y ritmo en el partido por esa situación. El árbitro (Davide Massa, Ndr) adicionó pocos minutos al tiempo reglamentario y así no va", sentenció el ex DT de Napoli y de la selección italiana.

Lo único para elogiar, según Spalletti, fue la búsqueda incesante del gol por parte de Yildiz, "que tuvo un gran partido, pero poca fortuna" y aprovechó la ocasión para lanzar una crítica por elevación a dos de los hombres a los que apeló para torcer la historia: el portugués Francisco Conceicao y al germano-kosovar Edon Zhegrova.

Ambos ingresaron en el complemento y del primero apuntó: "se retrasó demasiado en la cancha para encontrarse con el balón", mientras que con el segundo resultó más lapidario al afirmar: "eludir jugadores en la mitad de la cancha no sirve, debe hacerlo en el borde del área".

Su colega Pisacane no podía ocultar la alegría que le generó esta imprevista victoria de Cagliari, que llegó en el momento indicado para sepultar la paliza sufrida frente a Genoa (3-0) en la fecha anterior y para alejarse de la zona de descenso en ese objetivo de mantener la categoría.

"El equipo me dio la mejor respuesta que podía esperar", afirmó, al reconocer que se sentía "enormemente satisfecho y felicísimo por haber podido darle esta alegría a nuestros aficionados", tras considerar que sus jugadores "fueron fieras en la cancha e hicieron un gran partido. Me cuesta encontrar uno que no haya estado a la altura", aseguró.

"Espero que esta victoria sirva porque estoy convencido de que este plantel está para grandes cosas. Ganarle a Juventus no es algo de todos los días porque demanda un sacrificio doble o hasta triple y hoy si algo no faltó fue sacrificio", sentenció.

Párrafo aparte para el zaguero colombiano Yerry Mina, "que pidió jugar este partido y lo hizo de principio a fin", destacó Pisacane al considerarlo como "un verdadero líder dentro de la cancha, que habló y dio indicaciones a sus compañeros durante todo el encuentro". (ANSA).