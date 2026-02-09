Juventus: disculpas de Locatelli por error ante Lazio

"Lamento mucho mi error: un empate que nos deja decepcionados, pero la gran reacción del equipo sigue vigente", escribió Locatelli al día siguiente del partido disputado en el Allianz Stadium de Turín.

Juventus, que marcha en el cuarto puesto de la Serie A, rescató un agónico empate como local tras una desventaja inicial de dos goles, el primero de los cuales llegó tras un error de Locatelli.

"Queríamos más y lo dimos todo: ganar no fue suficiente, pero nunca nos rendimos", publicó a su vez el atacante turco Kenan Yildiz, quien acababa de renovar su contrato con Juventus hasta 2030.

"Gracias por el increíble apoyo, especialmente en una noche tan especial para mí. Daré lo mejor de mí por este club", completó Yildiz en su cuenta de Instagram.

Yildiz, de 20 años, es una de las figuras de Juventus y de la selección de Turquía que dirige el DT italiano Vincenzo Montella, quien visitó la Continassa, el centro de entrenamientos de la "Vecchia Signora".

Según revelan imágenes publicadas en las redes sociales de Juventus, el DT italiano conversó con Yildiz, con Locatelli y con el estadounidense Weston McKennie además de reunirse con Luciano Spalletti, el entrenador de la "Vecchia Signora".

