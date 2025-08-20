Juventus: Douglas Luiz se va al Nottingham Forest
Cedido y con una obligación de compra de 30 millones de euros
- 1 minuto de lectura'
Douglas Luiz, de 27 años y quien firmará un contrato por cinco temporadas, había arribado a Juventus en junio de 2024 procedente del Aston Villa a cambio de 50 millones de euros, pero apenas sumó 27 partidos con la "Vecchia Signora" sin aportar goles en duelos oficiales.
La prensa italiana publicó que la operación se anunciará formalmente en las próximas horas, cuando se resuelvan los últimos detalles burocráticos de la tratativa a cargo del director general de Juventus, el francés Damien Comolli.
Los reportes agregan que Comolli plana usar el dinero que ingresará por Douglas Luiz para presentar una oferta definitiva al París Saint-Germain por el delantero Randal Kolo Muani, quien sumó 10 goles en los 22 partidos que jugó a préstamo entre enero y julio para la "Vecchia Signora" en la temporada pasada.
(ANSA).
Otras noticias de Nottingham Forest
- 1
Uno por uno, cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto
- 2
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
- 3
Milei vs. Ian Moche: ¿Qué tiene que hacer un juez recordándole a un adulto que no se puede agredir a un niño?
- 4
Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió