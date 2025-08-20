LA NACION

Juventus: Douglas Luiz se va al Nottingham Forest

Cedido y con una obligación de compra de 30 millones de euros

Douglas Luiz, de 27 años y quien firmará un contrato por cinco temporadas, había arribado a Juventus en junio de 2024 procedente del Aston Villa a cambio de 50 millones de euros, pero apenas sumó 27 partidos con la "Vecchia Signora" sin aportar goles en duelos oficiales.

La prensa italiana publicó que la operación se anunciará formalmente en las próximas horas, cuando se resuelvan los últimos detalles burocráticos de la tratativa a cargo del director general de Juventus, el francés Damien Comolli.

Los reportes agregan que Comolli plana usar el dinero que ingresará por Douglas Luiz para presentar una oferta definitiva al París Saint-Germain por el delantero Randal Kolo Muani, quien sumó 10 goles en los 22 partidos que jugó a préstamo entre enero y julio para la "Vecchia Signora" en la temporada pasada.

(ANSA).

