Juventus: el club más importante de mi carrera, Danilo

"Juventus fue el equipo más importante de mi carrera y de mi vida. El cariño que recibí junto a mis hijos durante el partido contra Lecce fue realmente significativo: nunca lo olvidaremos", aseguró Danilo sobre las emociones que experimentó el pasado sábado 3, cuando presenció el empate 1-1 contra Lecce por la fecha 18 de la Serie A.

"Este no es un club cualquiera, me enorgullece que me acojan y me sienta como en casa y el momento especial fue la última Copa Italia (la 2023-2024) porque la ganamos con garra y determinación", aseguró el defensor brasileño en los canales oficiales de Juventus Play.

Danilo, de 34 años y ganador de cuatro títulos con Juventus, destacó además que Manuel Locatelli (quien heredó la cinta de capitán del brasileño) y Federico Gatti "son modelos a seguir" en el plantel que dirige Luciano Spalletti.

"Tuve la oportunidad de transmitirles los valores del club, y le dije a (el estadounidense Weston) McKennie que puede llegar a ser importante para Juventus, es un placer haber transmitido esos valores a los extranjeros", insistió Danilo.

En tanto, Juventus celebró que justamente Gatti y el portugués Francisco Conceicao se entrenaron con sus compañeros de cara al partido del sábado 17 contra Cagliari por la fecha 21 de la Serie A, en la que la "Vecchia Signora" marcha en el cuarto puesto.

En cambio, el turco Kenan Yildiz se perdió la práctica del día por un cuadro gripal, pero Spalletti confía en poder convocarlo para el duelo contra Cagliari, que marcha decimosexto en la Serie A. (ANSA).