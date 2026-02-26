Juventus: Elkann nunca venderá el club, Comolli

"Elkann ha sido muy claro: ha dicho que nunca venderá el club.

Anoche estuvo en el vestuario agradeciendo a los jugadores y al entrenador su esfuerzo", afirmó Comolli en la Cumbre del Fútbol del Financial Times en Londres.

El directivo reveló que Elkann felicitó a los jugadores y al DT Luciano Spalletti pese a la eliminación que Juventus sufrió ante Galatasaray, al cual venció por 3-2 como local tras haber perdido por 5-2 en la ida.

"Está increíblemente comprometido financiera y emocionalmente: está profundamente comprometido con el club", insistió Comolli sobre Elkann al día siguiente de una nueva temprana despedida de Juventus del torneo de clubes más importante de Europa.

Hay que remontarse a la temporada 2021-2022 para recordar la presencia más reciente de Juventus en octavos de final de la "Champions", su mejor campaña en las cinco ediciones más recientes del torneo, en el que la "Vecchia Signora" llegó al duelo por el título en 2014-15 y 2016-17.

Juventus envió el partido de ayer al tiempo suplementario gracias a su goleada por 3-0 durante los 90' reglamentarios pese a que sufrió la expulsión del defensor británico Lloyd Kelly a los 48'.

"Intentaré no ser suspendido también por la UEFA, porque ya estoy sancionado por la federación italiana después de lo que pasó contra Inter, pero la expulsión de Kelly fue frustrante: con una tarjeta roja increíble, estamos fuera de la Champions League", comentó Comolli.

La justicia deportiva de la Serie A suspendió a Comolli hasta el 31 de marzo y lo multó con 15.000 euros por su "actitud agresiva y gravemente intimidante hacia Federico La Penna, el árbitro del partido que Juventus perdió agónicamente por 3-2 con el líder Inter el pasado sábado 14 por la fecha 25 del torneo de la primera división del "Calcio".

Comolli fue castigado por su reacción a la derrota de Juventus y le reclamó a La Penna especialmente por la expulsión del defensor francés Pierre Kalulu luego de una simulación de Alessandro Bastoni, zaguero del Inter, que le valió su segunda amarilla.

"Ese árbitro sólo había dirigido 10 partidos de Champions League en su carrera. Y me pregunto cómo es posible mandarlo a un partido con tanto en juego: todavía no me he recuperado de este partido, tardaré mucho", reconoció Comolli sobre el portugués Joao Pinheiro, a quien cuestiona la expulsión a Kelly.

Por otra parte, Comolli ponderó el respaldo de los aficionados pese a la eliminación: "Estuvieron extraordinarios y les agradezco. Estuvieron fantásticos, igual que los jugadores y es la primera vez que veo un estadio aplaudir al equipo tras recibir un gol", resaltó el directivo.

"Los chicos están vivos y con ganas de luchar, y eso es lo que nos mantendrá en pie el resto de la temporada, aunque esta derrota duela durante muchos años. Necesitamos continuidad, mantener el mismo DT y la misma estrategia durante más tiempo porque hemos tenido 7 u 8 entrenadores diferentes en los últimos años y el equipo se está uniendo gracias al trabajo de Spalletti. Vamos por buen camino, necesitamos continuidad para triunfar", completó Comolli.

En tanto, Juventus, que marcha en el quinto puesto de la Serie A, anunció que el arquero Carlo Pinsoglio, de 35 años, firmó la renovación de su contrato hasta 2027. (ANSA).