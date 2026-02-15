Juventus: Elkann se quejó ante Gravina por "repetidos errores arbitrales"

La prensa italiana reveló que Elkann llamó a Gravina al día siguiente del triunfo del Inter ante Juventus en el estadio Giuseppe Meazza, donde la "Vecchia Signora" sufrió la expulsión del defensor francés Pierre Kalulu, quien recibió 2 amarillas del árbitro Federico La Penna.

Esos reportes refieren que Elkann expresó a Gravina su profunda decepción por los numerosos y reiterados errores arbitrales e instó a la búsqueda de soluciones eficaces para mejorar el sistema y garantizar la integridad y la credibilidad del fútbol italiano.

Elkann también expresó su cercanía y pleno apoyo al club y al plantel que dirige Luciano Spalletti, que tras la derrota ante Inter, líder con 61 puntos, quedó en el cuarto puesto con 46 unidades.

Los medios locales también indicaron que Elkann contactó al director general de Juventus, el francés Damien Comolli, a Giorgio Chiellini, responsable del Departamento de Relaciones Institucionales de Fútbol y director de estrategia futbolística del club turinés, y a Spalletti para destacar cómo la directiva valoraba especialmente el gran compromiso, la unidad y el espíritu de unidad demostrados por el equipo ante Inter.

Elkann también ponderó la determinación y la serenidad expresadas por los directivos en sus declaraciones posteriores al partido y resaltó que los dirigentes comparten plenamente el compromiso de defender al club en cualquier circunstancia, con firmeza y sentido de la responsabilidad.

Chiellini y Comolli manifestaron su enojo con el desempeño de La Penna, sindicado como el gran responsable de la derrota por 3-2 frente a Inter por la expulsión de Kalulu sobre el final del primer tiempo por una segunda amonestación tras una supuesta falta exagerada por Alessandro Bastoni, quien también había visto una amarilla y pudo haber sido enviado a los vestuarios si el árbitro consideraba que había simulado.

A su vez, Spalletti y los jugadores de Juventus se llamaron a "silenzio stampa" para no efectuar comentarios en caliente que podrían derivar en sanciones, mientras que Kalulu replicó en su cuenta de la red social Instagram un video de 40 segundos mostrando las amonestaciones que recibió del árbitro La Penna, primero por un choque en el mediocampo con Nicoló Barella y luego por el incidente con Bastoni.

Justamente en redes sociales llegaron insultos y amenazas para Bastoni y su esposa Camilla tras el incidente que provocó la expulsión de Kalulu luego que la pareja publicara fotos en sus respectivas cuentas de Instagram, tras lo cual decidieron cerrar los comentarios en sus mensajes.

"Estoy orgulloso del equipo que formamos. Hoy más que ayer, sólo Juventus, hasta el final", escribió en tanto el mediocampista y capitán de la "Vecchia Signora", Manuel Locatelli, tras la derrota ante Inter.

Locatelli marcó el transitorio 2-2 para Juventus, cuyo arquero Michele Di Gregorio publicó algunas imágenes del partido, añadiendo dos corazones, uno blanco y otro negro.

Por su parte, el delantero serbio de Juventus, Dusan Vlahovic, aseguró sentirse "Orgulloso de ustedes" desde su cuenta Instagram, donde compartió una publicación de la "Vecchia Signora".

"Orgullosos de nosotros. Orgullosos de vuestro apoyo. Orgullosos de ser bianconeri", se leía en el mensaje publicado en el sitio web oficial de Juventus, que hoy informó además la lesión muscular del defensor sueco Emil Holm acusada tras la derrota contra Inter.

"Los estudios médicos revelaron una lesión miotendinosa de grado bajo a medio en el sóleo. Se someterá a nuevas pruebas en dos semanas para determinar el tiempo exacto de recuperación", informó Juventus sobre Holm, que era el favorito a reemplazar a Kalulu, quien deberá esperar para conocer la eventual sanción que recibirá tras la roja que le mostró La Penna.

El desempeño del referí fue analizado por el designador de árbitros de la Serie A, Gianluca Rocchi, quien en diálogo con ANSA reconoció estar "muy decepcionado por el episodio" que finalizó con la expulsión de Kalulu.

"Lamentamos profundamente este incidente: la decisión de La Penna, claramente incorrecta, y no haber podido usar el VAR para rectificarla", declaró Rocchi, quien también cuestionó la conducta de Bastoni.

"La Penna está mortificado, y lo comprendemos, pero debo decirles la verdad: no es el único que cometió un error: porque ayer hubo una clara simulación. La última de una larga serie en un campeonato donde intentan perjudicarnos por todos los medios", cuestionó Rocchi sobre Bastoni.

"Digo esto también en relación con un campeonato en el que los entrenadores nunca nos han ayudado, sino que nos han puesto las cosas difíciles. Lo sentimos mucho porque, al final, somos el último desahogo de todos", protestó Rocchi.

"Somos muy capaces de asumir la responsabilidad cuando cometemos un error, y nadie nos defiende. Les diré más: algo que me entristece es que somos los únicos que admitimos nuestros errores. Tenemos un programa donde cada semana exponemos nuestros errores, mostrándoselos a todo el mundo. Hoy en día, todavía no he oído a nadie decir 'nosotros también cometimos errores'", criticó Rocchi.

"Me bastaría con que lo hicieran el 10% de las veces que nosotros, y eso, lo siento, es francamente vergonzoso. ¨Queremos decir que siempre es culpa del árbitro de Rocchi? Muy bien. Yo, en cambio, creo que alguien debería hacer examen de conciencia.

Para que quede claro, me refiero a quienes entran al campo y exhiben ciertos comportamientos", completó el designador de los jueces del "Calcio". (ANSA).