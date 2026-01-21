Juventus gana 2-0 al Benfica y asegura al menos el playoff de Champions

La Juventus tomó oxígeno con una victoria 2-0 en casa ante el Benfica en un duelo de clubes históricos, este miércoles en la séptima y penúltima jornada de la Liga de Campeones.

Los turineses, que venían doloridos por una derrota en Cagliari en la Serie A, se colocan decimoquintos con 12 puntos y se aseguran por lo menos disputar el playoff de acceso a los octavos de final del máximo torneo europeo de clubes.

Llegarán incluso a la última jornada, el miércoles de la próxima semana en el campo del Mónaco, con opciones de entrar en el Top 8, que permite pasar a los octavos sin ni siquiera jugar el playoff, aunque la misión no será nada sencilla ya que tiene el octavo puesto a un punto aunque con seis equipos delante, también con la misma misión.

Después de una primera parte anodina, todos los goles llegaron en la segunda.

El francés Khephren Thuram inauguró el marcador en el 55' en el Juventus Stadium, con un disparo raso ajustado al palo tras una recuperación de balón del canadiense Jonathan David, que brindó luego la asistencia para el tanto del estadounidense Weston McKennie en el 64'.

El Benfica trató de reaccionar asumiendo un rol más ofensivo, pero no era su noche.

El noruego Fredrik Aursnes envió al palo para los portugueses en el 69' y en el 82' se dio una de las imágenes de esta jornada de la Liga de Campeones, cuando el griego Vangelis Pavlidis lanzó un penal pero resbaló antes de golpear y terminó enviando muy desviado, casi en dirección al córner.

La derrota deja al Benfica al borde de la eliminación en esta Champions: es vigésimo noveno con apenas 6 puntos y está contra las cuerdas antes de la última jornada, en la que tiene además que recibir a uno de los pesos pesados del continente, el Real Madrid.