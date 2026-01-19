Juventus: juez laboral de Turín respalda a Cristiano Ronaldo

La decisión del juez de Turín determina que Cristiano Ronaldo no deberá devolver los casi 9,8 millones de euros que recibió durante el período de la pandemia de COVID-19 y que la "Vecchia Signora" deberá reembolsar las costas judiciales del recurso, que ascendieron a aproximadamente 50.000 euros.

La disputa se remonta a la pandemia de Coronavirus, cuando Juventus solicitó la anulación del laudo en el que los árbitros Gianroberto Villa, Roberto Sacchi y Leandro Cantamessa reconocieron que el club debía pagar a Cristiano Ronaldo el salario bruto, en lugar del neto, por algunos meses que perdió debido a los ajustes salariales durante ese período.

En este momento, Juventus evalúa con sus abogados la posibilidad de apelar la decisión.

Juventus había anunciado en mayo de que apelaría ante el tribunal de Turín la decisión del Colegio Arbitral que dio la razón parcialmente a Cristiano Ronaldo en su reclamo de unos 9,8 millones de euros de resarcimiento por la temporada 2021-22, cuando el delantero portugués jugaba para la "Vecchia Signora".

Un laudo arbitral de la Liga de Serie A, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y el Sindicato de Futbolistas de Italia (AIC) avaló el pasado 17 de abril una presentación del actual delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita.

El astro luso de 40 años, que marcó 101 goles en los 134 partidos que jugó para la "Vecchia Signora" entre 2018 y 2021, reclamó inicialmente 19,5 millones de euros a Juventus por el acuerdo denominado "carta Ronaldo".

El reclamo de Cristiano Ronaldo a Juventus aludía a salarios no percibidos durante la pandemia de Coronavirus y que fueron "congelados" tras la firma de un acuerdo, pero su exigencia fue reconocida a medias al considerarse que existió "negligencia concurrente" de su parte.

Durante la pandemia, Juventus alcanzó un acuerdo con el plantel y con el entonces DT del equipo, Maurizio Sarri, en 2020, y un año después lo hizo luego de discutir con cada jugador la posibilidad de que estos renunciaran a su salario con el objetivo de ahorrar unos 60 millones de euros.

Después de eso, los futbolistas firmaron acuerdos complementarios con el entonces director deportivo Fabio Paratici, que fueron investigados por la fiscalía de Turín, que estableció que debían abonarse los salarios a los que los jugadores, incluido Cristiano Ronaldo, habían renunciado.

Juventus ya pagó una parte del monto reclamado por Cristiano Ronaldo como consecuencia de un episodio originado mediante el caso llamado "maniobra de salarios" en la temporada 2021-2022.

La decisión descartó la intención de Juventus de engañar a Cristiano Ronaldo con su estrategia, pero consideró "responsable" a la "Vecchia Signora" por el daño sufrido por el delantero portugués "por la pérdida de salario" y, en consecuencia, estableció "una reducción de la indemnización, igual a la mitad" porque el jugador no los pidió.

En su presentación, Juventus destacó que la Serie A, la FIGC y el AIC "consideraron que la 'carta Ronaldo' no tiene ningún efecto vinculante y rechazaron sus solicitudes de nulidad del acuerdo de reducción salarial y el cumplimiento del acuerdo de integración.

Además, según Juventus, la decisión de la Serie A, la FIGC y el AIC rechazó también "la solicitud de nulidad del acuerdo de reducción de indemnización, advirtiendo la ausencia de dolo por parte del club".

Juventus considera que en la decisión sólo se constató la responsabilidad precontractual del club derivada del fracaso de la negociación". (ANSA).