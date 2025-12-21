Juventus: Lesión muscular para Rugani

"Los estudios revelaron una lesión de grado medio en el gemelo medial de la pierna derecha", se lee en un comunicado emitido por Juventus sobre la lesión de Rugani en el partido disputado en la víspera en Turín.

"Se realizará una nueva revisión en 10 días para determinar el tiempo exacto de recuperación", agrega la nota sobre Rugani, quien ingresó en el complemento ante Roma y acababa de regresar de una lesión muscular.

Por otra parte, el DT Luciano Spalletti recibió con alivio la noticia de que el delantero portugués Francisco Conceicao y el mediocampista estadounidense Weston McKennie podrán ser tenidos en cuenta para la visita al penúltimo Pisa del sábado 27 por la fecha 17 de la Serie A, en la que la "Vecchia Signora" marcha en el sexto puesto.

Francisco Conceicao, autor del primer gol ante Roma, y McKennie fueron sometidos a estudios tras haber acusados diversas molestias musculares durante la victoria ante el equipo "giallorosso", que marcha cuarto en la Serie A.

"Grandes noches, grandes momentos: una victoria significativa y un gran paso adelante, gracias a nuestra afición por su increíble apoyo", publicó en redes sociales el juvenil atacante turco Kenan Yildiz respecto de la victoria de Juventus ante Roma. (ANSA).