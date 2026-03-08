Juventus: locatelli celebra "Victoria fundamental" contra Pisa

"Una gran victoria de equipo, crucial para nuestro camino.

Sigamos adelante, todos juntos!", escribió Locatelli en redes sociales luego de la contundente victoria de la víspera en el Allianz Stadium contra Pisa.

"Noche perfecta", publicó a su vez en su cuenta de Instagram el defensor Andrea Cambiaso, quien abrió el marcador, mientras que el arquero Mattia Perin eligió el mensaje "Adelante compactos".

"MVP del mes, una victoria y el arco en cero: Una noche de sábado perfecta! Gracias a todos, sigamos adelante!", destacó también el zaguero brasileño Gleison Bremer.

El triunfo ante Pisa, último con 15 unidades, le permite a Juventus preparar con tranquilidad el partido del sábado 14 como visitante contra Udinese (36) por la fecha 29 de la Serie A, en la que Juventus quedó sexta con 50 puntos. (ANSA).