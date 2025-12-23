Juventus: Muestra dedicada a Del Piero

"The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity" (El Arte de una Leyenda, a Través de los Ojos de la Creatividad) llevará como título la exposición dedicada al campeón mundial con Italia en Alemania 2006, que alzó la Champions, la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa a mediados de los '90 con Juventus.

Cinco scudettos, una Copa y cuatro Supercopas de Italia, además de un ascenso (tras la sanción que sufrió el club por el escándalo conocido como "Calciopoli" en 2006) celebró "Pinturicchio" con el club turinés, en el que debutó en 1993 tras arribar del Padova y en el que jugó hasta 2012, antes de pasar por Sydney FC y por Delhi Dynamos, último antes de colgar los botines en 2014.

Un "distinto" es considerado el exdelantero de 51 años, que festejó 343 goles en 868 partidos disputados a nivel de clubes y de selección, en homenaje al cual estará dedicada esta muestra que incluye diez pinturas alusivas, la escultura de su busto y una casaca especialmente diseñada por Adidas que Juventus estrenó en el partido con Roma del sábado pasado y que el plantel usará hasta el final de la temporada.

También la lucirá el equipo femenino, que enfrentará a la Roma el 11 de enero en la final de la Supercopa de Italia. (ANSA).