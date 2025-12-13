Juventus "no está en venta", familia Agnelli rechaza oferta del gigante de las criptomonedas Tether

Por Giulio Piovaccari y Elvira Pollina

MILÁN, 13 dic (Reuters) - La familia italiana Agnelli no tiene intención de vender la Juventus al grupo de criptomonedas Tether ni a nadie más, dijo el sábado el CEO de su holding, rechazando la sorpresiva oferta de Tether por el club de fútbol más exitoso de Italia.

"La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta", dijo el CEO de Exor, John Elkann, que llevaba una sudadera con capucha del equipo en un raro discurso en video publicado en el sitio web del club de la Serie A en Turín.

Tether, con sede El Salvador y dirigida por el italiano Paolo Ardoino, seguidor de la Juventus, dijo el viernes que había presentado una propuesta de compra de la participación de Exor en el club.

Tether dijo que haría una oferta de adquisición de las acciones restantes de la Juventus al mismo precio y que planeaba invertir 1.000 millones de euros para apoyar al club conocido en Italia como la Juve si el acuerdo sigue adelante.

La criptoempresa ofrece a Exor 2,66 euros por acción, según una fuente familiarizada con el asunto, lo que valora a la Juventus en algo más de 1.000 millones de euros (US$1.170 millones) y ofrece una prima del 21% sobre el precio de cierre de las acciones de la Juventus, de 2,19 euros.

Exor, que cotiza en Ámsterdam, dijo en un comunicado que su directorio había rechazado unánimemente la oferta y que no tenía "intención de vender ninguna de sus acciones de la Juventus a terceros".

La Juventus no ha obtenido beneficios netos anuales desde hace casi una década, y sus acciones han caído un 27% en lo que va de año.

Tether, el emisor de una "stablecoin" o criptomonedas estables referenciada al dólar estadounidense apodada USDT, ya ha construido una participación de más del 10% en la Juventus este año, convirtiéndose en su segundo mayor accionista.

Con la adquisición de un club de fútbol europeo, Tether -cuyo negocio se enfrenta a un creciente escrutinio regulador por parte de la UE- podría ganar credibilidad ante el establishment del continente, al mismo tiempo que aumenta su popularidad.

Tether ha dicho que propone comprar el 65,4% del capital social de la Juventus que posee Exor, sin revelar oficialmente el precio.

Exor, el mayor accionista del fabricante de automóviles Stellantis y que controla el fabricante de automóviles deportivos Ferrari, ha estado racionalizando su cartera italiana.

Este año acordó la venta del fabricante de camiones Iveco a la india Tata Motors, y el lunes anunció que estaba en conversaciones con el grupo griego de medios Antenna para vender sus operaciones informativas, que incluyen dos importantes periódicos y tres populares emisoras de radio.

La venta de la Juventus sería probablemente la señal más clara de la progresiva desvinculación de la familia de su país de origen. Los lazos de la familia con el club se remontan a 1923, cuando Edoardo Agnelli se convirtió en presidente, y Elkann dijo en noviembre que la familia no tenía intención de vender acciones.

Los inversores, encabezados por Exor, han invertido alrededor de 1.000 millones de euros en el Juventus en los últimos siete años.

La Juventus ha ganado el campeonato italiano en 36 ocasiones, más que ningún otro equipo, pero ha tenido problemas desde su noveno título consecutivo en 2020. Actualmente ocupa el séptimo lugar en la Serie A.

(1 dólar = 0,8519 euros)

(Reporte de Devika Nair en Bengaluru, Giulio Piovaccari y Elvira Pollina en Milán; Escrito por Gavin Jones, Editado en Español por Manuel Farías)