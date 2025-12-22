Juventus: Nuevo aumento del valor de las acciones en la Bolsa

Los títulos de la "Vecchia Signora" registraron un aumento del 3,1% (hasta los 2,90 euros) dos días después de la victoria que le permitió a Juventus escalar al quinto puesto del torneo de la primera división del "Calcio".

La calificación de la acción también se ve impulsada por los analistas de Kepler Chevreux, que la han mejorado de "reducir" a "mantener".

Asimismo, el desempeño deportivo de Juventus colaboró en el aumento del valor de las acciones, pues el equipo dirigido por Luciano Spalletti quedó a sólo 1 punto de Roma, que marcha en el cuarto puesto y por ahora acompaña al líder Inter y a sus escoltas Milan y Napoli a la próxima edición de la Champions League.

Las acciones de Juventus también habían registrado un aumento del 18,5% en la bolsa de Milán el pasado lunes 15, luego de la decisión de la junta directiva del grupo Exor de rechazar por unanimidad la oferta de Tether Investments para adquirir la totalidad de sus acciones.

Un vocero del grupo Exor, el holding de la familia Agnelli, desmintió "categóricamente" el pasado viernes 12 los rumores que circularon en la prensa italiana sobre negociaciones con Tether Investments, la empresa de criptomonedas controlada por el Tether Holding, por el paquete accionario del 65,4% de Juventus.

La prensa italiana publicó días atrás que Tether Investments presentó al Consejo de Administración de Exor una oferta vinculante para la compra de la totalidad de sus acciones de Juventus, que, según información pública disponible en el sitio web de la compañía, representan el 65,4% del capital societario.

Tether anunció la noticia mediante un correo electrónico enviado desde una dirección certificada, que también se refleja en una publicación en la cuenta de la red social X del director ejecutivo de la compañía, Paolo Ardoino.

Tether ya posee el 11,53% del capital societario de Juventus y la oferta contempla un precio de compra en efectivo de 2,66 euros por acción, con un valor patrimonial para la adquisición del 100% del club de aproximadamente 1.100 millones de euros.

La oferta vinculante caducará automáticamente si Exor no recibe la aceptación por escrito antes de las 18 horas locales del lunes 22 de este mes.

El holding de la familia Agnelli, dirigido por John Elkann, había negado los rumores sobre la venta de una participación en Juventus, pero se refería a una posible apertura de capital al príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman. (ANSA).