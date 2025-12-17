Juventus: Optimismo de Del Piero

"Juventus, nada es imposible. No es un año fácil con el cambio de entrenador. El aspecto mental es difícil de desarrollar, pero es fundamental", afirmó Del Piero sobre el arribo de Luciano Spalletti en reemplazo del croata Igor Tudor.

El ex delantero habló desde Doha durante la presentación de la programación navideña de Sky Sport, cadena para la cual protagonizará una producción original intitulada "1996, el año de Del Piero", que se emitirá en dos episodios el 6 y el 12 de enero del año próximo.

"Espero, como aficionado de Juventus, que esto se pueda seguir.

Ganar siempre ha sido mi prioridad", agregó Del Piero, quien recordó su gol contra Borussia Dortmund en la temporada 1995-96 que culminó con la conquista de la Champions League y de la Copa Intercontinental.

"En ese partido, nos faltaban (Gianluca) Vialli y (Fabrizio) Ravanelli, que eran nuestro ataque titular. Jugábamos en un escenario importante —yo, (Michele) Padovano y (Angelo) Di Livio, que habíamos disputado unos 50 partidos con Juventus entre los dos— y conseguimos ganar contra un gran equipo. Eso demuestra que nada es imposible", resaltó Del Piero.

En tanto, el club turinés lanzó oficialmente "Juventus Play", un nuevo canal de "Fast TV" que emitirá repeticiones de los partidos de la temporada del primer equipo masculino y femenino, de la formación "Next Gen" y la Sub-20 además de ruedas de prensa en directo, producciones originales del "Juventus Creator Lab" y contenido de archivo.

"Con Juventus Play, ampliamos las posibilidades y los medios a través de los cuales contamos la historia del club al mundo", declaró Mattia Fontana, director de Medios de Juventus.

"Es un proyecto que nace del deseo de ser cada vez más accesibles y estar presentes en la vida diaria de nuestros aficionados, lo que fortalece nuestro ecosistema mediático al centrarse especialmente en la conexión directa entre el Club y su comunidad", destacó Fontana.

El canal está disponible en Italia en la plataforma Rakuten TV y el acceso es gratuito, sin necesidad de suscripciones ni registros.

Para celebrar el lanzamiento, ya está disponible un especial entre bastidores dedicado a la incorporación de la camiseta de la Copa Intercontinental de 1985 al Salón de la Fama del club.

