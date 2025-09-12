Juventus, piedra de toque para calibrar al nuevo Inter de Chivu

Los inicios de Cristian Chivu al frente del Inter de Milán no terminan de convencer, pero el antiguo defensor del club nerazzurro tendrá la ocasión de reivindicarse el sábado en el choque estelar de la tercera fecha de la Serie A, ante la Juventus en Turín.

Sea cual sea su currículo, su palmarés y su experiencia, todo entrenador que hubiese sucedido a Simone Inzaghi habría tenido que lidiar con las comparaciones.

Porque no resulta fácil la tarea de reemplazar al hombre que ofreció al Inter, en 2024, el 20º 'Scudetto' de su historia, y el que llevó al equipo en dos ocasiones a la final de la Champions League de la UEFA (2023 y 2025), antes de tomar rumbo a Arabia Saudita apenas unos días después de la dolorosa derrota ante el París SG en la máxima competición europea (5-0).

Plan B y sin experiencia

Y menos aún cuando el nuevo entrenador es visto como un plan B (el Inter pretendía a Cesc Fábregas, pero el Como se opuso a su marcha) y sin experiencia (trece partidos como entrenador interino del Parma la pasada temporada).

Chivu aún no tiene el visto bueno de los *tifosi* interistas, la mayoría de ellos escépticos desde que se anunció su designación.

Ya con el rumano en el banquillo, el Inter cayó en octavos de final del Mundial de Clubes de Estados Unidos (2-0 contra el Fluminense).

Después, el equipo del argentino Lautaro Martínez inició su temporada en la Serie A dominando al Torino 5-0, pero esa euforia inicial se evaporó tras perder una semana después en casa ante el Udinese (2-1).

"Aún estamos en construcción, tenemos que seguir trabajando y buscar la motivación para ver lo que podrá ofrecernos esta temporada", explicó Chivu.

Y tras esa derrota frente al Udinese, gran parte de sus titulares se unieron a sus respectivas selecciones nacionales, con lo que el técnico apenas pudo preparar el partido contra la Juventus y el debut en Champions el 17 de septiembre ante el Ajax.

-- Programa de la 3ª jornada de la Serie A y clasificación:

- Sábado:

(13:00 GMT) Cagliari - Parma

(16:00 GMT) Juventus - Inter

(18:45 GMT) Fiorentina - Nápoles

- Domingo:

(10:30 GMT) Roma - Torino

(13:00 GMT) Pisa - Udinese

Atalanta - Lecce

(16:00 GMT) Sassuolo - Lazio

(18:45 GMT) Milan - Bolonia

- Lunes:

(16:30 GMT) Hellas Verona - Cremonese

(18:45 GMT) Como - Génova

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 6 2 2 0 0 3 0 3

2. Juventus 6 2 2 0 0 3 0 3

3. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

4. Roma 6 2 2 0 0 2 0 2

5. Udinese 4 2 1 1 0 3 2 1

6. Inter 3 2 1 0 1 6 2 4

7. Lazio 3 2 1 0 1 4 2 2

8. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Como 3 2 1 0 1 2 1 1

10. Bolonia 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0

12. Fiorentina 2 2 0 2 0 1 1 0

13. Cagliari 1 2 0 1 1 1 2 -1

14. Pisa 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Génova 1 2 0 1 1 0 1 -1

16.

16. Parma 1 2 0 1 1 1 3 -2

17. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2

18. Hellas Verona 1 2 0 1 1 1 5 -4

19. Torino 1 2 0 1 1 0 5 -5

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3

jr/iga/mcd/pm