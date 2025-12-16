Juventus: Premio al dirigente del año para Chiellini

Juventus marcha en el quinto puesto de la Serie A con 26 puntos y será local en el Allianz Stadium de una Roma que se ubica en el cuarto lugar con 30 unidades, tres menos que el líder Inter, escoltado a su vez por Milan (32) y Napoli (31).

Chiellini habló durante la ceremonia en la que fue distinguido como "Dirigente del Año" por la Unión de Periodistas Deportivos de Italia (USSI) entre los piamonteses de 2025.

"Dirigir es lo que más disfruto. Ya al final de mi carrera, buscaba puestos de directivo y por unirme a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), tengo que agradecer a (Francesco) Calvo", afirmó Chiellini durante su discurso en el Palazzo Ceryana Maineri del círculo de prensa.

"Es un viaje importante para aprender cosas nuevas. Espero aportar un toque extra de estilo a un entorno donde escasea y se necesita con urgencia", completó el ex zaguero.

En tanto, Juventus y la empresa de indumentaria alemana Adidas rindieron homenaje al ex delantero Alessandro Del Piero, ex capitán de la "Vecchia Signora" con una colección dedicada en su nombre.

"La pieza central de la colección es una camiseta previa al partido que celebra la carrera de Alessandro Del Piero y presenta detalles distintivos e icónicos como su número 10, su total de goles y sus celebraciones históricas", se lee en un comunicado del club sobre la "Colección ADP".

"La camiseta se acompaña de una colección dedicada que incluye ropa y accesorios adornados con la firma y el logotipo personal de Del Piero", completa la nota sobre el modelo que fue promovido en redes sociales con el propio Del Piero y el joven atacante turco Kenan Yildiz, señalado por la prensa italiana como el heredero de "Pinturicchio" en Juventus. (ANSA).