Juventus: Primer semestre en línea con las expectativas

Así lo reveló el Consejo de Administración del club presidido por Gianluca Ferrero, que analizó y aprobó los resultados financieros semestrales consolidados hasta el 31 de diciembre de 2025.

El análisis reveló una mejora en la calidad de los ingresos recurrentes y estructurales, lo que refuerza la sostenibilidad del negocio.

La disminución de los resultados se debe a unas menores plusvalías en comparación con la temporada anterior y al hecho de que hasta la fecha se han disputado 8 partidos en el Allianz Stadium, frente a los 10 del año pasado, con una diferencia de ingresos de entre 10 y 15 millones de euros.

Además, se reportan mejoras en la incidencia de los costos operativos, la estructura financiera es estable y equilibrada y presenta un nivel de endeudamiento significativamente inferior al valor de los activos inmobiliarios propios, que incluyen al estadio, la sede central y los dos centros de entrenamiento en Continassa y Vinovo. (ANSA).