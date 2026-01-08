Juventus: rescindido el contrato de Tudor

Massimo Brambilla, DT del equipo "Next Gen" de Juventus, la formación Sub-23 de la "Vecchia Signora" que compite en la Serie C, tercera categoría del "Calcio", reemplazó interinamente a Tudor antes de la contratación de Spalletti, pero el entrenador croata seguía vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027.

Tudor, que había sido confirmado en el cargo el 12 de junio de 2025, incluso había firmado con una cláusula para renovar por una temporada más, pero con la rescisión del contrato ya quedó en libertad de incorporarse a otro club.

Juventus anunció la destitución de Tudor al día siguiente de la derrota por 1-0 como visitante contra Lazio por la octava fecha de la Serie A.

Tudor, de 47 años y ex jugador de Juventus en dos etapas (1998-2005 y 2006-07), fue destituido luego que la "Vecchia Signora" acumula 8 partidos seguidos sin victorias, cinco por la Serie A y tres por la fase de liga de la Champions League.

El ciclo de Tudor, que incluyó 218 días desde su asunción del 18 de marzo de 2024 con un salario de 3 millones de euros anuales, registró un total de 24 partidos, con 10 victorias, 8 empates y 6 derrotas. (ANSA).