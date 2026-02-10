Juventus: respaldo de Ottolini para Spalletti

"Estamos contentos con el trabajo de Spalletti y su cuerpo técnico: todos pueden ver que Juventus ha mejorado como equipo y a nivel individual. Ahora tenemos muchos más partidos importantes y confiamos en que seguiremos adelante", declaró Ottolini.

La dolorosa caída ante Atalanta dejó a Juventus, el equipo con más títulos de la Copa Italia (15), sin la posibilidad de pelear por anticipado por uno de los objetivos de la temporada, en la que marcha cuarta en la Serie A, mientras que enfrentará al Galatasaray por un boleto a octavos de final de la Champions League.

"El entrenador me pide muchas cosas, pero sobre todo, me hace darme cuenta de lo fuerte que soy: es fantástico trabajar con él", aseguró luego el mediocampista francés Khephren Thuram sobre Spalletti, quien asumió en la undécima fecha de la Serie A en reemplazo del croata Igor Tudor.

"Siempre me dice que mejore y es exigente con todos y me exige mucho, desde estar siempre en movimiento hasta anticipar el juego", agregó Thuram en diálogo con la cadena Sky Sport.

Por otra parte, Ottolini se refirió a la situación del delantero serbio Dusan Vlahovic, quien se recupera de una lesión y cuyo contrato caducará en junio.

"Vlahovic volverá a estar disponible en unas semanas y la negociación sobre su renovación no ha terminado", remarcó Ottolini a Sky Sport, ante la cual habló también sobre el futuro del mediocampista estadounidense Weston McKennie, cuyo contrato también vencerá en junio.

"Lo está haciendo bien, tiene calidad y queremos mantener a los fuertes y seguimos negociando con él y su equipo", aseguró Ottolini sobre McKennie, quien marcó el descuento en el agónico empate que Juventus rescató como local ante Lazio por la fecha 24 de la Serie A, en cuya próxima jornada la "Vecchia Signora" visitará al Inter, líder con 58 unidades.

"Será un partido difícil para ambos equipos", estimó Thuram, quien volverá a enfrentar a su hermano Marcus, delantero del Inter, en el partido previsto el sábado 14 en el estadio Giuseppe Meazza.

"Hablo con él todos los días, pero nunca hablamos de los partidos. Espero una gran actuación. Papá Lilian será neutral, aunque soy el pequeño, así que me animará un poco más", bromó Thuram.

También el delantero portugués Francisco Conceicao palpitó los duelos contra Inter y Galatasaray, que podrán marcar el futuro a corto plazo de Juventus en la segunda parte de la temporada.

"Sabemos que aún podemos crecer, tenemos mucho margen de mejora y ahora nos esperan Inter y Galatasaray: el neroazzurro está en un gran momento, pero tenemos la calidad para ganar. También será difícil contra los turcos, pero queremos avanzar en la Champions League", aseveró Coinceicao, quien confía en poder seguir "mucho tiempo" en Juventus.

"Me veo en Juventus por mucho tiempo; el objetivo es ganar trofeos y lograr grandes cosas. Ahora estoy bien, ya lo he superado y me siento listo. Sé que me faltan algunos goles, pero si sigo trabajando, pronto llegarán", confió Conceicao ante Sport Mediaset. (ANSA).