Juventus-Roma para animar un fin de semana descafeinado por la Supercopa

Con los tres primeros clasificados en Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia, el duelo entre la Juventus de Turín y la Roma animará la 16ª jornada de la Serie A este fin de semana.

El líder Inter de Milán (33 puntos) y sus inmediatos perseguidores Milan (32 pts) y Nápoles (31 pts), además del Bolonia (6º), disputan desde el jueves la Supercopa de Italia en Arabia Saudita, por lo que el entretenido y cambiante pulso por el trono del campeonato quedará en suspenso unos días.

El jueves, en el arranque de la Supercopa, el Nápoles se clasificó para la final —que se disputará el lunes— tras batir 2-0 al vigente campeón Milan. Este viernes se juega la segunda semifinal entre el Inter y el Bolonia.

En la Serie A la Roma (4ª, 30 pts) tendrá una ocasión de reivindicar su candidatura al título en Turín, contra una Juventus (5ª, 26 pts) que no puede dejar pasar más ocasiones para reengancharse al cuarteto de cabeza.

Los hombres de Gian Piero Gasperini llegan como favoritos contra los Bianconeri, aunque comparecerán en Turín con la sensible baja en defensa del marfileño Evan Ndicka, en Marruecos con su selección para disputar la Copa de África.

La Juve, privada por su parte del lesionado Dusan Vlahovic, ha recuperado cierta estabilidad en las últimas semanas, con 5 victorias y 1 derrota en sus últimos seis partidos entre todas las competiciones.

Idéntico registro tiene el Atalanta (12º), que no logra escapar de la zona media. La Dea está cosechando mejores resultados en Liga de Campeones, donde está asentada en uno de los codiciados puestos del Top 8 que garantizan la clasificación directa a octavos de final.

En su búsqueda por importar a Italia su mejor versión europea, el Atalanta visita el domingo al Génova (16º).

La misma paradoja afecta a la Fiorentina, en buena posición para avanzar de fase en el grupo único de Europa League pero colista de la Serie A sin haber logrado ni una victoria todavía.

A la Viola se le empiezan a acabar las oportunidades y el domingo disputará el último partido del año ante su público contra Udinese (10º).

-- Programa de la 16ª jornada de la Serie A y clasificación:

- Sábado:

(17h00 GMT) Lazio - Cremonese

(19h45 GMT) Juventus - Roma

- Domingo:

(11h30 GMT) Cagliari - Pisa

(14h00 GMT) Sassuolo - Torino

(17h00 GMT) Fiorentina - Udinese

(19h45 GMT) Génova - Atalanta

-- Aplazados por la Supercopa de Italia:

- 14 de enero de 2026:

(17h30 GMT) Nápoles - Parma

(19h45 GMT) Inter - Lecce

- 5 de enero de 2026:

(17h30 GMT) Hellas Verona - Bolonia

(19h45 GMT) Como - Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9

4. Roma 30 15 10 0 5 16 8 8

5. Juventus 26 15 7 5 3 19 14 5

6. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7

8. Lazio 22 15 6 4 5 17 11 6

9. Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 2

10. Udinese 21 15 6 3 6 16 22 -6

11. Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 0

12. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1

13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6

16. Génova 14 15 3 5 7 16 23 -7

17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10

20. Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26 -14