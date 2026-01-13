Juventus: Sigamos así, Yildiz

"Gran actuación del equipo y feliz por haber marcado: ­Sigamos adelante, gracias por el apoyo!", escribió Yildiz en su cuenta de Instagram después de la contundente victoria contra Cremonese en el Allianz Stadium.

"Gran actuación, mentalidad Juventus de principio a fin", coincidió el mediocampista y capitán Manuel Locatelli en redes sociales, la misma elegida por el arquero Michele Di Gregorio.

"­Una hermosa victoria con una gran actuación! ­Sigamos así!", destacó Di Gregorio, quien mantuvo su arco invicto en el partido que le permitió a Juventus recuperar el cuarto puesto de la Serie A.

"Un lunes especial, una actuación sólida: (Fabio) Miretti, ­gracias por la asistencia!", ironizó luego el zaguero brasileño Gleison Bremer, quien abrió el marcador al desviar con su cabeza un zurdazo del mediocampista. (ANSA).