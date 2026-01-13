Juventus: Sigamos así, Yildiz
La "Vecchia Signora" recuperó el cuarto puesto tras golear al Cremonese
"Gran actuación del equipo y feliz por haber marcado: Sigamos adelante, gracias por el apoyo!", escribió Yildiz en su cuenta de Instagram después de la contundente victoria contra Cremonese en el Allianz Stadium.
"Gran actuación, mentalidad Juventus de principio a fin", coincidió el mediocampista y capitán Manuel Locatelli en redes sociales, la misma elegida por el arquero Michele Di Gregorio.
"Una hermosa victoria con una gran actuación! Sigamos así!", destacó Di Gregorio, quien mantuvo su arco invicto en el partido que le permitió a Juventus recuperar el cuarto puesto de la Serie A.
"Un lunes especial, una actuación sólida: (Fabio) Miretti, gracias por la asistencia!", ironizó luego el zaguero brasileño Gleison Bremer, quien abrió el marcador al desviar con su cabeza un zurdazo del mediocampista. (ANSA).