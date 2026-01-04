Juventus: spalletti "indultó" a David

"No puedo culpar a Davis, que falló, ni a quien le permitió ejecutar el penal", agregó Spalletti dando a entender que era otro el encargado de ejecutar la falta y al reconocer que "eso depende del momento y si sientes que debes tomar la responsabilidad de patearlo".

"Pudo haber fallado otro también, pero la razón del empate no estuvo en el penal malogrado sino en que no logramos concretar las situaciones que generamos frente al arco rival", destacó el DT de la "Vecchia Signora", al reconocer la falta de puntería de sus jugadores y la gran actuación de Falcone para sostener el empate de Lecce.

"El resultado me deja un sabor amargo, pero no me deprime", aclaró al anticipar que "ahora vuelvo a casa para preparar el entrenamiento de mañana (de cara al partido que Juventus jugará el martes en campo de Sassuolo por la decimonovena fecha, Ndr) con el objetivo de evitar que se repitan situaciones que no deberían suceder", completó.

Amargado lucía el zaguero brasileño Gleison Bremer al no haber podido celebrar con un triunfo sus 100 partidos con la casaca de Juventus y al explicar que "me preocupa cuando el equipo se relaja y nos convierten un gol de la nada. Este era un partido para ganarlo y generamos suficientes situaciones como para hacerlo, pero no alcanzó".

Fabrizio Del Rosso, ayudante de campo del suspendido entrenador de Lecce, Eusebio Di Francesco, elogió la actuación de su equipo al afirmar que "Si no hubiésemos jugado con esta actitud durante los 90 minutos ante Juventus, hubiéramos terminado con los huesos rotos".

"Ellos son un gran equipo y nosotros tenemos un gran arquero", resumió al destacar que "el objetivo es la permanencia y el camino por recorrer todavía es largo y este punto podría resultar decisivo. Este tipo de actuaciones nos ayudarán en el futuro cuando enfrentemos a rivales que pelean también por mantenerse en la máxima categoría". (ANSA).