Juventus: Triunfo ante el equipo Primavera

Douglas Luiz abrió el marcador y Vlahovic puso cifras definitivas al resultado del partido que fue interrumpido a los 52' por la habitual invasión del campo de juego de parte de algunos de los 30.000 "tifosi" que presenciaron el amistoso de pretemporada.

"El objetivo de Juventus es ganar. Es un momento fantástico estar juntos como familia, incluso con el equipo femenino, y cada año existe esta tradición de ver a los campeones jugar contra el futuro", afirmó Elkann.

"Hoy representa precisamente eso, con tanto amor, pasión y fe: Juventus es juventud. A partir de la tradición para ver crecer a los jóvenes es algo extraordinario, y estamos orgullosos de todo ello", agregó Elkann en diálogo con la cadena DAZN.

"Es una sensación increíble ser el capitán de mi equipo favorito. Es una gran responsabilidad, pero estoy orgulloso de tenerla. El único objetivo es volver a la senda del triunfo.

Fuerza Juve!", expresó a su vez el mediocampista Manuel Locatelli desde el césped del Allianz Stadium.

"Pero prefiero no hablar de mí. Citaré a una leyenda del club como (Gianluca) Vialli: como él dijo: 'Se gana con el trabajo en equipo'. Y eso es lo que debemos ser", enfatizó Locatelli en alusión al fallecido delantero y ex goleador de la "Vecchia Signora".

El equipo del DT croata Igor Tudor superó sin problemas a la formación Sub-23 dirigida por Massimo Brambilla y finalizará su pretemporada el sábado 16, cuando visitará al Atalanta por el Trofeo Bortolotti, ocho días antes del debut como local ante Parma por la edición 2025-26 de la Serie A.

"Solo nos queda el amistoso contra Atalanta. Seguimos trabajando duro: los dueños y John Elkann quieren lo mejor para Juventus y que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Debemos dar siempre el 100% porque eso también es un valor en la vida", subrayó Tudor.

"Todo aspecto técnico queda relegado a un segundo plano. Hoy, lo importante es la celebración de la familia negriblanca. Y quería jugar al menos 20 minutos de la segunda parte, pero fue un gran día. Estar aquí con este calor es una gran muestra de cariño.

Y puedo prometer que los muchachos siempre lo darán todo: sigan a nuestro lado, juntos podemos lograr grandes cosas", confió el DT croata, quien lamentó los silbidos de algunos "tifosi" para Vlahovic.

"Es una pena los abucheos contra Vlahovic, es un tipo que siempre entrena al máximo nivel", comentó Tudor sobre el delantero serbio, cuyo contrato vencerá en junio de 2026.

Tudor alineó durante el primer tiempo al atacante argentino Nicolás González y a Douglas Luiz, cuyo compatriota y zaguero Gleison Bremer quedó al margen tras haber jugado en los amistosos contra Reggiana y Borussia Dortmund tras haber sido operado con éxito el pasado 8 de octubre en Lyon luego de haber sufrido la rotura de los ligamentos cruzados anteriores de su rodilla izquierda.

La recuperación del defensor de 28 años arribado a Juventus en 2022 procedente del Torino a cambio de 49 millones de euros representa un refuerzo para Tudor luego del cuarto puesto de la "Vecchia Signora" en la edición 2024-25 de la Serie A. (ANSA).