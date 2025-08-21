Juventus: Tudor palpita el debut contra Parma

“No presto mucha atención a la información que circula, si no, me volvería loco. Empiezas a jugar con el libro de pases abierto, es una locura, pero hay que aceptarlo”, afirmó Tudor en diálogo con la cadena Sky Sport.

“Los entrenadores se vuelven locos con esto porque te da inseguridad y te quita certezas, pero así es y esperamos que cambie. Lo normal sería que el libro de pases se cerrara al menos la semana anterior al inicio de la temporada”, completó el DT croata.

Una de las operaciones confirmadas por Juventus sólo días antes de su debut en la Serie A fue la partida del mediocampista brasileño Douglas Luiz, cedido con obligación de compra al Nottingham Forest.

“Gracias, saludos a todos”, afirmó Douglas Luiz antes de embarcarse hacia Inglaterra, donde se sumará al Nottingham Forest, que deberá pagar unos 30 millones de euros por su pase.

Como contrapartida, Tudor sumó al defensor portugués Joao Mario, quien expresó su optimismo en que Juventus tendrá una buena temporada tras haber finalizado en el cuarto puesto de la Serie A 2024-25.

“Creo que puede ser una gran temporada: el objetivo es ganar el máximo número de partidos posible, empezando contra Parma el domingo por la noche”, declaró Joao Mario durante su presentación oficial.

“Vengo de un club con una gran historia como Porto. Estoy acostumbrado a la presión y trato de convertirla en algo positivo”, continuó el defensor luso desde la sala de prensa del Allianz Stadium.

“Y estos días fueron increíbles aquí en Juventus: me he sentido realmente bien, ahora quiero mejorar cada día. Mi punto fuerte es mi capacidad ofensiva y me considero un jugador técnico”, completó Joao Mario, quien nació en 2000.

Juventus llegará al debut contra Parma sin conocer la derrota en la pretemporada, pues empató 2-2 contra Reggiana (Serie B), venció por 2-0 al equipo "Next Gen" (Sub-23) de la "Vecchia Signora" y luego se impuso por 2-1 ante Borussia Dortmund y Atalanta.

Por otra parte, Juventus anunció una nueva colaboración con Giorgio Armani con la camiseta utilizada en 1975, cuando celebró su primer vínculo con la empresa italiana de Milán que es reconocida como diseñadora y fabricante de artículos de moda de lujo.

“Implica la creación de una selección de ropa diseñada por Giorgio Armani, pensada para acompañar a los jugadores del primer equipo masculino en todos los eventos oficiales fuera del campo durante las temporadas 2025-2026 y 2026-2027”, se lee en un comunicado oficial de la "Vecchia Signora". (ANSA).