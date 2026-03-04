Juventus: Vlahovic y Milik se entrenaron con sus compañeros

Vlahovic se entrenó con sus compañeros por primera vez desde la grave lesión muscular que sufrió durante el triunfo por 2-1 como local ante Cagliari por la fecha 13 de la Serie A.

El delantero serbio de 26 años compartió una parte del entrenamiento del día que el plantel de Juventus realizó a las órdenes del DT Luciano Spalletti de cara al duelo del sábado 7 como local contra Pisa por la fecha 28 del torneo de la primera división del "Calcio".

Vlahovic sufrió una lesión de alto grado de la unión musculotendinosa del aductor largo izquierdo durante el partido ante Cagliari disputado el pasado 29 de noviembre.

El cuerpo médico de Juventus confía que Spalletti podrá volver a considerar a Vlahovic al menos para el banco de suplentes en el partido contra Pisa, pero si el DT considera que es demasiado pronto, lo convocará para la visita al Udinese del sábado 14 por la fecha 29 de la Serie A.

Por su parte, Milik publicó un mensaje en redes sociales para expresar su alegría luego de entrenarse con sus compañeros por primera vez desde la lesión en el menisco medio de su rodilla izquierda que sufrió el 25 de mayo de 2024.

"A veces el camino es más difícil, pero es precisamente en esos momentos cuando aprendes a valorar más lo que tienes. Entrenarme con el equipo, pasar tiempo con mi familia y poder hacer lo que me apasiona", escribió Milik, quien pese a su lesión renovó su contrato con Juventus hasta el 30 de junio de 2027.

"Estoy agradecido por la gente que me rodea y por estar de vuelta en el campo. Gracias también por todas las felicitaciones de cumpleaños y vuestro apoyo", completó el delantero polaco de 32 años.

Juventus marcha en el sexto puesto de la Serie A con 47 puntos, doce más que Udinese, mientras que Pisa está penúltimo con 15 unidades como el colista Hellas Verona. (ANSA).