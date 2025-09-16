Juventus y Borussia Dortmund se neutralizan en un partido loco (4-4)

Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra, Juventus arrancó un valioso empate (4-4) ante Borussia Dortmund, este martes en el inicio de la Liga de Campeones.

Después de un soso primer tiempo, Juve y Borussia metieron una velocidad más y depararon una segunda mitad de locura.

El club alemán se adelantó por medio de Karim Adeyemi (52), a pase de Serhou Guirassy.

Juve, colíder de la Serie A con 9 puntos de 9 posibles, igualó con un soberbio derechazo al ángulo de su prodigio turco Kenan Yildiz (63).

Lukas Nmecha devolvió la ventaja a Dortmund con un disparo ajustado desde la media luna del área (65).

Poco después de saltar al terreno de juego, el serbio Dusan Vlahovic equilibró de nuevo la balanza (2-2) en el 67.

Pero Dortmund, subcampeón en 2024 y cuartofinalista el año pasado, pareció asegurar los tres puntos con los goles de Yan Couto (74) y el penal convertido por Ramy Bensebaini (86) para ponerse 2-4.

En el tiempo añadido (90+4), Vlahovic aprovechó un despiste de la zaga visitante para mantener la ilusión, y después centró a Lloyd Kelly (90+6), que, no sin el suspense del VAR, llevó el delirio al Allianz Stadium.

