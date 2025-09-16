LA NACION

Juventus y Borussia Dortmund se neutralizan en un partido loco (4-4)

Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra, Juventus arrancó un valioso empat

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Juventus y Borussia Dortmund se neutralizan en un partido loco (4-4)
Juventus y Borussia Dortmund se neutralizan en un partido loco (4-4)

Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra, Juventus arrancó un valioso empate (4-4) ante Borussia Dortmund, este martes en el inicio de la Liga de Campeones.

Después de un soso primer tiempo, Juve y Borussia metieron una velocidad más y depararon una segunda mitad de locura.

El club alemán se adelantó por medio de Karim Adeyemi (52), a pase de Serhou Guirassy.

Juve, colíder de la Serie A con 9 puntos de 9 posibles, igualó con un soberbio derechazo al ángulo de su prodigio turco Kenan Yildiz (63).

Lukas Nmecha devolvió la ventaja a Dortmund con un disparo ajustado desde la media luna del área (65).

Poco después de saltar al terreno de juego, el serbio Dusan Vlahovic equilibró de nuevo la balanza (2-2) en el 67.

Pero Dortmund, subcampeón en 2024 y cuartofinalista el año pasado, pareció asegurar los tres puntos con los goles de Yan Couto (74) y el penal convertido por Ramy Bensebaini (86) para ponerse 2-4.

En el tiempo añadido (90+4), Vlahovic aprovechó un despiste de la zaga visitante para mantener la ilusión, y después centró a Lloyd Kelly (90+6), que, no sin el suspense del VAR, llevó el delirio al Allianz Stadium.

js/iga/pm

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto y Gasly apuestan a sus buenos recuerdos de Bakú, mientras que Briatore dio una dosis de honestidad brutal
    1

    Colapinto y Gasly aspiran a revivir buenos momentos en Bakú, mientras que Briatore realizó una cruda autocrítica

  2. Fuerte cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei
    2

    Fuerte cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei

  3. Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
    3

    Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral

  4. Lousteau criticó los anuncios de Milei: "Son migajas para lo que esos sectores perdieron"
    4

    Lousteau criticó los anuncios de Milei para el presupuesto 2026: “Son migajas para lo que esos sectores perdieron”

Cargando banners ...