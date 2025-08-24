Juventus y el Como alcanzan al Nápoles en cabeza de la Serie A

La Juventus y el ambicioso Como se impusieron 2-0 como locales en sus respectivos duelos ante Parma y Lazio, este domingo en la 1ª jornada de la Serie A, y alcanzaron en lo alto de la tabla al Nápoles.

Ese último había abierto esta edición del campeonato italiano el sábado con una victoria 2-0 en el terreno del recién ascendido Sassuolo, por lo que las tres formaciones están igualadas en puntos y diferencia de goles, compartiendo provisionalmente la primera posición.

Su liderato tricéfalo es provisional ya que todavía hay cuatro equipos por estrenarse en el torneo y lo harán el lunes, cuando se disputen los dos últimos partidos de la primera jornada: Udinese-Hellas Verona e Inter de Milán-Torino.

Otras dos formaciones están también con 3 puntos por ahora aunque con ligera peor diferencia que los tres de cabeza: Cremonese y Roma ganaron el sábado por la mínima ante AC Milan (2-1) y Bolonia (1-0), respectivamente.

Jonathan David debuta con gol

En Turín, la Juventus pudo además festejar el estreno con gol de uno de sus fichajes estelares, el atacante canadiense Jonathan David, que abrió el camino de la victoria sobre el Parma en el minuto 59.

Los Bianconeri, cuartos en la pasada Serie A, se complicaron en el 84 cuando Andrea Cambiaso fue expulsado por un codazo a un rival, pero el serbio Dusan Vlahovic, relegado a ser suplente de inicio y cuya continuidad en el plantel sigue en el aire, se reivindicó instantes después firmando el 2-0 definitivo en un contragolpe.

"Marcar en mi primer partido es un sueño. Pero ante todo, mi gol ha servido para ayudar al equipo", celebró Jonathan David.

En Bérgamo, el Atalanta decepcionó con un empate 1-1 ante el recién ascendido Pisa y no pudo empezar bien en su primer partido desde la marcha a la Roma de su emblemático entrenador Gian Piero Gasperini y el reemplazo por el croata Ivan Juric.

El proyecto de Cesc ilusiona

El Como, que dirige el ex internacional español Cesc Fábregas, también sorprendió, en su caso derrotando 2-0 a la Lazio.

La victoria del equipo lombardo llegó gracias a los tantos del griego Anastasios Douvikas (minuto 47) y del argentino Nico Paz (73), ese último mediante un soberbio disparo de falta directa.

El Como ha sido una de las sensaciones de la pretemporada en Italia, con una actividad intensa en el mercato, donde ha invertido más de 100 millones de euros (US$117 millones).

"No por gastar mucho vas a ganar.

“Hace falta mucho trabajo”, advirtió Cesc este domingo.

Ese partido entre Como y Lazio sirvió además para un estreno en la historia de la Serie A, la sonorización de los árbitros: Gianluca Manganiello explicó a espectadores y telespectadores su decisión de anular un tanto a la Lazio que hubiera igualado en ese momento el partido, a la hora de juego, por un fuera de juego constatado mediante el VAR.

También este domingo, la Fiorentina dejó escapar en el descuento la victoria en Cagliari (1-1).

El equipo toscano se adelantó en el 68 gracias a Rolando Mandragora pero en el 90+4 salvó un punto para los sardos Sebastiano Luperto.