Juzgado por violación, Wissam Ben Yedder ficha por el Wydad Casablanca

El exdelantero del Sevilla y del Mónaco Wissam Ben Yedder, inmerso en varios casos judiciales relacionados con violencias sexuales, firmó un contrato de seis meses con el Wydad Athletic Club de Casablanca, con una opción de ampliación por una temporada, anunció el club este miércoles.

En los últimos años el internacional francés con 19 partidos y 3 goles ha sido noticia por sus comparecencias en los tribunales, perdiendo la estela del fútbol de élite europeo.

De 35 años, Ben Yedder fue una figura del fútbol sala antes de brillar en el Toulouse entre 2010 y 2016.

Tras tres temporadas en el Sevilla, jugó en el Mónaco de 2019 a 2024, antes de comprometerse en abril de 2025 con el Sepahan SC, en Irán, y en septiembre del mismo año con el Sakaryaspor, en la segunda división turca.

En noviembre de 2025 compareció en el tribunal penal de los Alpes Marítimos, en el sureste de Francia, por "violación, intento de violación y agresión sexual".

Su hermano Sabri y él habían sido ya imputados en 2023, tras acusaciones que ambos niegan de dos jóvenes de 18 y 19 años en el momento de los hechos.

Además, a principios de septiembre fue condenado por el tribunal correccional de Niza a 90.000 euros (US$ 105.170) de multa por violencia psicológica contra su esposa, con quien está en proceso de divorcio.

Tras una condena en España por fraude fiscal cuando jugaba en el Sevilla, fue también juzgado en otoño de 2024 por violencia sexual contra una joven durante una noche de borrachera unos meses antes. Condenado a dos años de prisión con suspensión, presentó un recurso.