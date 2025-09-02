Juzgarán a Gérard Depardieu por violación

La justicia francesa ordenó juzgar a la leyenda del cine Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntamente violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, indicaron este martes a AFP fuentes próximas al caso.

El intérprete es la figura de mayor perfil que afronta acusaciones de violencia sexual, en la estela del #MeToo en Francia, y a mediados de mayo ya fue condenado a 18 meses de prisión condicional en otro caso.

Un juez de instrucción ordenó ahora un nuevo juicio por "dos agresiones sexuales y violaciones mediante penetración digital" a Arnould, según Carine Durrieu-Diebolt, abogada de la denunciante.

"Es enorme. Estoy aliviada" tras "siete años de horror y de infierno", celebró en la red social Instagram la intérprete, que denunció al actor en 2018, días después de que ocurrieran los hechos.

Los hechos investigados se produjeron en el domicilio parisino del actor el 7 y el 13 de agosto de 2018. El acusado siempre ha defendido que se trató de una relación consentida.

"Nunca jamás abusé de una mujer", aseguró en una carta abierta en el diario Le Figaro en octubre de 2023. Su abogado Jérémie Assous, contactado por AFP, rechazó realizar comentarios.

La decisión de procesamiento, contra la que todavía cabe recurso, "es una respuesta a las acusaciones falsas vertidas contra [la denunciante] en algunos medios de comunicación", celebró la abogada de Arnould.

- "Amigo de la familia" -

El caso es uno de los más antiguos abiertos contra el galardonado intérprete de "Cyrano de Bergerac" y de más de 200 películas y series.

La justicia archivó en un primer momento la denuncia de Arnould, pero la mujer logró que la investigación se reabriera a mediados de 2020. El 16 de diciembre, Depardieu fue imputado.

En diciembre de 2021, al ver que no pasaba "nada" y que el actor seguía con su carrera, la denunciante reveló su identidad en la red social Twitter y, en abril de 2023, contó su versión de los hechos a la revista Elle.

Ese verano de 2018, la entonces joven bailarina, que sufre anorexia, decide cambiar de rumbo y es seleccionada para "Passion", una obra dirigida por Fanny Ardant.

Invitada, se dirige al domicilio del actor, que define como un "amigo de la familia", como una persona en la que tenía "confianza absoluta" y que era consciente de su "enfermedad".

"Al cabo de 10 minutos", aquel que "podría ser [su] abuelo" le puso una mano en su ropa interior, agrega.

En el diario Le Figaro, el acusado aseguró que nunca hubo "ni coacción ni violencia ni protestas".

"Una mujer vino a mi casa una primera vez, con paso ligero, y subió a mi habitación por voluntad propia.

“Ahora dice que fue violada”, escribió.

Antes de las polémicas sobre sus excesos verbales y las acusaciones de violencia sexual, Gérard Depardieu ha estado considerado durante décadas como un gigante del cine francés.

El intérprete ya fue condenado a mediados de mayo a 18 meses de prisión condicional por agredir sexualmente a otras dos mujeres durante el rodaje en 2021 del film "Les Volets verts" de Jean Becker. Recurrió la condena.

