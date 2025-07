K-Pop domina Madrid con el 'DominATE Tour' de Stray Kids: "Lo más bonito es que cantéis con nosotros"

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El fenómeno K-Pop ha aterrizado en Madrid durante la noche de este martes de la mano de Stray Kids, la 'boyband' coreana que ha recalado en el Estado Riyahd Air Metropolitano en su primera visita a España tras más de siete años haciendo música. "Es la primera vez que hemos venido a España. ¿Nos habéis esperado mucho, no?", ha preguntado el líder del grupo, Bang Chan, al inicio del concierto. Puntuales y entre gritos de los fans, los ocho integrantes han encendido el estadio a partir de las 20:35 horas con 'Mountains' y 'Thunderous'. Durante las tres horas que ha durado el espectáculo, el público entregado del Riyahd Air Metropolitano ha bailado y se ha dejado la voz con los grandes éxitos de la banda. Y es que aunque no todos los fans del 'K-Pop' saben hablar coreano, todos se aprenden los 'fanchants' --los coros-- de sus canciones favoritas. "Lo más bonito es que cantéis con nosotros", ha celebrado Bang Chan, el líder del grupo, tras entender que lo que estaba gritando el estadio al completo era 'qué bonito' tras la presentación de 'Cinema', una de las canciones más emotivas de la banda. Larisa (25) sí que ha estudiado coreano. En declaraciones a Europa Press, la joven ha relatado que ha viajado desde Alemania para pasar unas vacaciones de una semana en Madrid y ver al grupo. Ya ha visto a Stray Kids varias veces, dos de ellas en Corea, donde estuvo estudiando. Una multitud de asistentes han enarbolado sus 'lightsticks', que han iluminado el estadio con espectáculos de luces al ritmo de las canciones del grupo. Estos 'lightsticks' constituyen una suerte de linternas que cada banda personaliza y que la propia realización de cada concierto incorpora dentro del 'show'. En este caso, los 'lightsticks' han añadido la nota de color a la marea roja y negra de los asistentes, que han acudido al evento con 'outfits' muy elaborados inspirados --sobre todo-- en los trajes de los integrantes en el videoclip de uno de los últimos éxitos de la banda, 'Chk chk boom'. Como en otras ciudades, las 'fanbases' han organizado distintas acciones, como el reparto de 'banners' entre los fans o la emisión de un vídeo de los fans grabado a principios de año en algunos de los lugares más emblemáticos de todas las comunidades autónomas. Vengo con mi mujer (y a ver a Felix) Este concierto constituye una etapa más dentro del calendario de eventos que se han organizado en Madrid con motivo de la visita de Stray Kids. Durante los días previos --en especial, en este último fin de semana-- los 'k-popers' han hecho su peculiar peregrinación por la capital, visitando distintos negocios para comer 'kimchi', ir a la caza de 'photocards' (una especie de cromos con fotos de los integrantes) y, sobre todo, compartir juntos los nervios previos al aterrizaje de la banda. Inês (18) y Ana (25) han venido desde Portugal y se quedarán unos días en Madrid, según han comentado en declaraciones a Europa Press. Ambas han pasado las últimas horas antes del concierto ensayando las coreografías del grupo entre aplausos de amigos. Las bandas coreanas suelen atraer al público adolescente (los propios integrantes suelen debutar apenas cumplida la mayoría de edad). Buen ejemplo de ello es Alma (13), que ha viajado con Jenifer (35) y Carlos (36) de Castellón esta mañana y se van este miércoles. Alma es la fan y este su primer concierto de K-Pop, pero Jenifer ha dicho en declaraciones a Europa Press que de tanto escuchar a Stray Kids también le gustan a ella. El grupo lleva sacando canciones desde 2018, cuando estrenó el minialbum 'I Am Not'. Aunque el público ha sido eminentemente femenino, también ha habido presencia masculina como la de Álvaro (32), que ha venido con su mujer (y "para ver a Felix", uno de los integrantes). Según ha explicado a Europa Press, su mujer le introdujo en este mundo, que le resulta "curioso", y ha aprovechado para ir al concierto ya que "ha surgido la oportunidad no sólo de acompañarla, sino de ver de primera mano por qué son un fenómeno mundial". "Igual que he caído yo, pueden caer más hombres, ya que tienen canciones muy enérgicas, incluso me las pongo cuando voy al gimnasio", ha indicado, antes de comenzar a bromear con su esposa sobre cómo a ambos les gustan grupos K-Pop distintos.