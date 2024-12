K-pop, villancicos y guillotinas en las protestas contra el presidente de Corea del Sur

Decenas de miles de surcoreanos salieron el sábado a las calles en la manifestación más grande hasta el momento contra el presidente Yoon Suk Yeol y demostraron de nuevo su imaginación a la hora de protestar.

Antes de la votación de una moción de censura contra el presidente, los manifestantes se concentraron frente a la Asamblea Nacional, con máscaras, banderas o tocando melodías de K-pop, el pop coreano, como ha ocurrido en muchas de las manifestaciones de esta semana.

Estos son las cosas que se han visto en las manifestaciones de los últimos días.

- K-pop a todo volumen -

Las manifestaciones contra Yoon, que intentó imponer la ley marcial mandando soldados en helicóptero al parlamento y ordenando el arresto de diputados, parecen a veces una pista de baile, con música K-pop a todo volumen mientras los participantes saltan y agitan varitas luminosas.

Cuando en una manifestación el viernes sonaba la conocida canción "Whiplash" del grupo Aespa, los jóvenes se pusieron a gritar "¡Renuncia, renuncia, renuncia Yoon Suk Yeol!" al ritmo de la música.

"Tenía demasiado miedo de no hacer nada y pensé que no podría dormir, así que fui a la manifestación", escribió un manifestante en X.

El jueves los manifestantes cantaron "Into the New World" del grupo Girls' Generation mientras sostenían velas frente a la Asamblea Nacional.

La canción, que habla de un futuro esperanzador y de dejar atrás los tiempos tristes, ya fue muy popular en las manifestaciones de 2016 y 2017 contra la entonces presidenta conservadora Park Geun-hye, implicada en un escándalo de corrupción.

- Villancicos contra el presidente -

La semana pasada un villancico navideño del cantante Baek Ja se se hizo viral. Se trata de una versión ligeramente modificada de su conocido tema "Feliz Navidad".

"La Navidad es feliz cuando Yoon Suk Yeol renuncia", dice la letra modificada por los manifestantes. "La Navidad es feliz cuando Kim Keon Hee [la primera dama] es castigada".

- Recuerdos de la escuela -

Las manifestaciones también han recuperado canciones de otros tiempos, como la música que sonaba en las escuelas en los años 1980 y 1990 para alentar a los niños a hacer ejercicio siguiendo una coreografía simple.

Esta semana, los manifestantes recuperaron esos ejercicios mientras cantaban: "¡Arresten a Yoon Suk Yeol!"

Muchos sostenían varitas luminosas y llevaban chaquetas acolchadas y gorros para enfrentarse al frío.

"Es realmente bonito", comentó un surcoreano en X, "me pregunto si hay algún país en el mundo que proteste así".

- Baguetes y guillotinas -

Algunos se inspiran de la larga tradición francesa de protestar y en la red X se hizo viral una fotografía de un manifestante cargando lo que parece ser una réplica de una guillotina.

Otro compartió una foto, también viral, en la que se ve una baguete y un texto que dice: "No necesitas necesariamente una varita luminosa, trae lo que quieras".

- Banderas de todo tipo -

Para no perderse entre la multitud de las manifestaciones, los surcoreanos suelen usar banderas con el nombre de sus asociaciones o sindicatos.

Aprovechando esta tradición, muchos han decidido inventarse grupos con nombres extravagantes o humorísticos, como la "Federación del Monstruo Espagueti Volador" o el "Club de Plantación de Flores".

cdl/ceb/pc/jvb

AFP