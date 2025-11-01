Kahlina ataja penal decisivo y Charlotte fuerza el Juego 3 contra NYCFC

NUEVA YORK (AP) — Kristijan Kahlina logró atajar el gol decisivo de Agustín Ojeda en la tanda de penales de ocho rondas el sábado, lo que permitió a Charlotte forzar un Juego 3 con una victoria de 7-6 sobre el New York City FC, después de que los equipos empataran sin goles en el tiempo reglamentario.

Charlotte recibirá a NYCFC el viernes por un lugar en las semifinales de la Conferencia Este.

New York City tenía el control después de anotar sus tres primeros penales antes de que Julián Fernández fallara en el cuarto intento. Charlotte convirtió sus últimos seis intentos después de que el disparo de Ashley Westwood en la segunda ronda fuera desviado por Matt Freese.

El defensor de Charlotte, Nathan Byrne, envió tranquilamente un disparo al centro para el último gol de la tanda de Charlotte.

Charlotte puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas en el Yankee Stadium.

Kahlina, portero del año, también ganó una tanda de penales en el Juego 2 de la serie de playoffs de primera ronda de Charlotte contra Orlando el año pasado para forzar un juego decisivo.

NYC ganó el martes el primer juego de la serie al mejor de tres por 1-0.

