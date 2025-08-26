Kairat Almaty kazajo elimina al Celtic y clasifica a Champions por primera vez

El Kairat Almaty de Kazajistán derrotó este martes al Celtic escocés 3-2 en penales, tras empate 0-0, y se clasificó por primera vez en su historia para la Liga de Campeones de Europa.

El campeón de Escocia, campeón de Europa en 1967, falló tres lanzamientos en la tanda de penales y su eliminación lo relega a la Europa League.

El partido de ida también había finalizado en igualdad sin goles por lo que la serie se definió desde los doce pasos.

El club kazajo superó cuatro rondas eliminatorias para poder ver su nombre en el sorteo, este jueves, de la Liga de Campeones junto al de los grandes del continente.

También este martes, el Bodo Glimt noruego eliminó al Sturm Graz austríaco por 6-2 en el global pese a perder este martes 2-1.

Por su parte, el Pafos de Chipre dio la sorpresa al apear a otro antiguo campeón de Europa, el Estrella Roja de Belgrado, con el que empató 1-1 este martes, haciendo bueno el triunfo 2-1 cosechado en la ida.

El miércoles se disputan otros cuatro partidos de esta última ronda eliminatoria de los que saldrán los últimos clasificados a la fase regular de 36 equipos de la Liga de Campeones.